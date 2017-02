FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: SAMY DIKO EN LIVE CHEZ MANFRED: C’ÉTAIT SAMEDI DERNIER AU 30 AVENUE DES FRUITIERS A LA PLAINE SAINT DENIS PRES DE PARIS Comme d'habitude, c'était au tour de l'artiste Samy DIKO de venir se produire en live au 30 avenue des Fruitiers à La Plaine Saint Denis, devant un public conquis. Chez Manfred, au delà de la musique qui se joue en live tous les vendredi, samedi et dimanche à partir de 20H00, c'est également le lieu indiqué ou en famille et entre amis, on peut se retrouver autour d'un bon plat de chez nous accompagné des boissons locales. Vivez quelques temps fort dans ce lieu magnifique ou le chic et le glamour se côtoient tous les weekend à un jet de pierre de Paris.

#L'artisteSamyDiko