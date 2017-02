CAMEROUN :: Sacre des Lions indomptables à la Can 2017 : Bidoung Mpkatt assure sa survie au gouvernement de Paul Biya :: CAMEROON Quelque soit l’amplitude qui caractérisera le remaniement gouvernemental qui se profile à l’horizon, le ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep), devrait conserver son poste.

#LionsIndomptables Décidément, Bidoung est le ministre des Sports porte-bonheur de Paul Biya. Souvent sous son magistère, les Lions indomptables du Cameroun ont connu d’éclatants succès, et trop peu de déconvenues. Alors qu’il vient juste de remplacer Joseph Owona à la tête du Minsep en 2 000, Bidoung Mpkatt remporte brillamment la médaille d’or olympique de football avec les Lions indomptables, au mois de septembre à Sydney (Australie). Gérémi Ndjitap et ses copains battent l’Espagne en finale après avoir passé en revue le Brésil et le Chili.

Deux ans plus tard, en 2002, le Dr en Arts dramaturgiques, offre au Cameroun sa 4ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football. Au stade du 26 Mai à Bamako (Mali), les Lions indomptables qui n’ont encaissé aucun but, remportent la couronne aux tirs aux buts face à un très excellent Sénégal de El Hadji Diouf. La Coupe du Monde de Corée – Japon sera sans doute moins glorieuse ou pas du tout, mais le Cameroun quoiqu’éliminé naïvement au 1er tour, s’en tire avec 04 points au comptoir. Et depuis ce Mondial nippo-coréen, les Lions indomptables, n’ont plus jamais enregistré le moindre point au Mondial.



Barré au niveau des qualifications pour l’édition allemande de 2006, le Cameroun, se qualifie sur béquilles en 2010 pour le Mondial sud-africain, où il termine avant-dernier du tournoi, avec zéro point, juste devant la très modeste Corée du Nord. L’affligeant récital est repris au Mondial brésilien de 2014, mais avant un ingrédient de plus.

Les Lions indomptables terminent derniers, zéro point à leur actif, mais surtout et surtout, l’humiliante empoignée entre deux coéquipiers : Benjamin Moukandjo et Benoit Assou Ekotto au cœur même de la déroute de l’équipe devant la Croatie. Capitaine glorieux de l’équipe du Cameroun aujourd’hui, Benjamin Moukandjo, s’est lui, sanctifié auprès du peuple, et a gagné son « combat » face à son ancien camarade. Et que dire du coup de manchette d’Alexandre Song sur l’attaquant croate Mandzukic !

2003.conduit le Cameroun à la Coupe des Confédérations de football en France. L’épilogue est certes insoutenable, inaudible et indicible : Marc-Vivien Foé meurt le 26 juin en pleine demi- finale contre la Colombie, mais le Cameroun dispute la finale et ne perd que par un 1 – 0 contre la France de Thierry Daniel Henry.

Voici encore qu’avec Bidoung Mpkatt comme ministre des Sports, les Lions indomptables, après 15 ans de disette, remportent leur 5ème étoile en CAN. Et dire que Bidoung Mpkatt n’est revenu dans ce ministère que depuis le 02 octobre 2015, et que cette équipe du Cameroun vainqueur de la Can gabonaise, est sans doute la moins glamour de toutes celles qui ont gagné, avec tous les soubresauts qui ont émaillé l’étape préparatoire.

Bidoung Mpkatt, porte-bonheur des Lions indomptables du Cameroun, et meilleur ministre des Sports du perpétuel règne de Paul !? A chacun d’en juger.