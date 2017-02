CAMEROUN :: Investissement : 389,9 milliards FCFA annoncés pour la Phase II du port de Kribi :: CAMEROON Le président de la République du Cameroun, a instruit le Minepat à signer avec l’Eximbank-Chine, deux accords de prêts préférentiels, pour la poursuite des travaux du port en eau profonde.

#EauProfonde C’est un communiqué de presse rendu public le 24 janvier 2017 dernier, qui renseigne sur le sujet. Le président de la république Paul Biya par décret a déclaré que le ministre de l’économie de la planification et de l’aménagement du territoire est habilité à signer avec la banque d’export-import de chine (Eximbank-Chine) deux accords de financement partiel de la deuxième phase du projet de construction du port en eau profonde de Kribi d?un montant cumulé de 389,9 milliards de FCFA.

En effet, l’autorisation de prêt préférentiel, consenti en urgence par le chef de l’Etat, pour la phase II du projet de construction du port autonome de Kribi, se décline en deux crédits auprès de la même banque. Le premier est d?un montant de 301,8 milliards FCFA et le deuxième d?un montant de 88,4 milliards FCFA.

Selon les informations recoupées par la rédaction du quotidien de l’économie, le ministre de l’économie, Louis Paul Motaze n’a pas encore procédé à la signature desdits accords de prêts. Cependant, au port de Kribi beaucoup reste à faire pour son fonctionnement effectif. L’installation des administrations douanières, l’approvisionnement en eau, la fibre optique, construction de l’autoroute Lolabé-Kribi. La mise en exploitation du Port en eau profonde de Kribi devra encore attendre.

Certes, les travaux de la phase I de ce projet sont terminés, toutefois, il reste encore beaucoup à faire avant l’accostage des premiers navires commerciaux. A cette étape, les pleins pouvoirs ne sont plus du ressort du Comité de pilotage et de suivi dudit projet mais de celui de l’Autorité Portuaire Nationale qui, devra préciser les moyens de gestion et d’exploitation du port a-t-on appris. Ainsi, des infrastructures d’accompagnement du port en eau profonde de Kribi seront progressivement mises en place.

Parmi celles-ci, figure l’installation des administrations douanières et para douanières. Ces structures qui interviennent dans les processus de passage des marchandises et de desserte des navires et dans lesquels on retrouve une bonne dizaine de métiers, qui seront provisoirement logés dans des locaux qui leur seront affectés renseignait le ministère de l’Economie.