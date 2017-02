CAMEROUN :: Récompenses : Une coupe à 2,4 milliards de FCFA :: CAMEROON En remportant la finale de la coupe d’Afrique des nations 2017, les Lions indomptables permettent à la Fecafoot d’empocher un joli pactole. L’autre finaliste recevra 1,1 milliard.

#000Euros On ne joue plus pour des cacahuètes à la coupe d’Afrique des nations de football. Et le millésime 2017 se révèle le plus rentable jamais organisé pour les seize équipes en compétition au Gabon du 14 janvier au 5 février. La Confédération africaine de football a en effet revu à la hausse l’ensemble des primes versées aux équipes qualifiées à prendre part à la phase finale de la CAN pour cette année 2017 et pour l’édition qui se tiendra au Cameroun dans deux ans.

Cela tombe bien, le Cameroun, vainqueur de l’édition 2017, percevra de la Confédération africaine de football la somme consistante de 4 millions de dollars, soit environ 2,4 milliards de FCFA. Vainqueur de la CAN 2015, la Côte d’Ivoire avait perçu « seulement » 1,5 million de dollars, soit environ un milliard de FCFA. Le malheureux finaliste de la cuvée 2017, l’Egypte, s’en tire avec deux millions de dollars, soit environ 1,1 milliard de FCFA. Il percevait exactement la moitié il y a deux ans.

Ces revalorisations touchent toutes les seize équipes qui ont pris part à la compétition. Les quarts de finalistes que sont le Sénégal, le Maroc, la RDC la Tunisie vont recevoir un lot de consolation d’un montant de 750 000 euros, soit 500 millions de FCFA. En 2015, les pays ayant occupé ce classement avaient un tiers moins que ce montant.

Les troisièmes de chaque poule, quant à eux, percevront 540 000 euros, soit près de 354 millions. Le Gabon, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Mali s’en sortent avec une somme augmentée de 15% par rapport à la dernière CAN.

Les derniers de la compétition sont aussi les moins bien rémunérés. L’Ouganda, le Togo, le Zimbabwe et la Guinée Bissau s’en vont avec une enveloppe de 446 000 euros chacun, soit 292 millions de FCFA. Cette cagnotte enregistre un bonus de près de 19% par rapport à 2015. Pour leur préparation, chacune des seize équipes qualifiées avait déjà reçu en décembre 2016 l’équivalent de 146 millions de FCFA.

C’est en novembre 2016 que la CAF a communiqué les nouveaux montants des primes à verser aux équipes dans le cadre de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations de football. En fait, l’instance faîtière du foot a procédé à une revalorisation des dotations financières sur l’ensemble de ses compétitions pour la période 2017-2020.

C’est l’une des retombées de la signature, en juillet 2016, du contrat de sponsor-titre entre la CAN et Total. La CAN sera la CAN Total sur les huit prochaines années, en remplacement d’Orange. Sont aussi concernées, les neuf autres compétitions organisées par la CAF, soit un total de 1 500 matchs dans le package.