Cameroun,Forum: Les questions sur le développement durable en débat à Dcshang :: CAMEROON De nombreux thèmes seront évoqués par des experts. Question de sensibiliser les jeunes et les décideurs locaux.

#DéveloppementDurable Pr Temgoua, 1er adjoint maire de la commune de Dschang est formel ce lundi 06 février 2017. Face aux jeunes, mobilisés dans la salle des fêtes de la commune de Dschang, il indique le penchant des dirigeants de cette municipalité pour la promotion du développement durable à travers la protection de la biodiversité. Pour ce, il préconise qu’il faut : «gérer l’actuel en pensant à demain. Il faut prendre son destin en main et changer de mentalité ».

Avant lui, André TCHOUMBA, délégué départementale de l’Environnement, de la protection de la nature et du développement durable dans la Menoua a situé les uns et les autres sur les enjeux des changements climatiques. «Nous devons continuer d’agir ensemble pour relever le défi qui nous interpelle. Pour notre bien-être, il faut une lutte acharnée pour un environnement sain », exhorte-t-il. A la grande satisfaction des forumistes, notamment les membres « de l’association « horizon jeunes », et des personnalités au rang desquelles, Pierre Tékapso, directeur régional de l’agence du Fond National de l’Emploi à l’Ouest et au Nord-Ouest.

L'Assainissement

Etait également présent dans la salle, un représentant des Francas-dont nous n’avons pu obtenir l’orthographe exact du nom-, une association française engagé pour soutenir le développement durable. Après cette séquence portant sur l’ouverture officielle, les travaux se sont poursuivis autour des thèmes arrêtés par le comité d’organisation pilotée par Roger Toguem.

« Accès durable à l'eau potable, et de l'Assainissement : Cas de la ville de Dschang ». Il est le sujet de réflexion proposé à être animé par Modeste MEKUI, Directeur de l’agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Dschang (AMEE).La question sur les programmes et mesures du FNE en faveur de l'emploi vert des jeunes" a été présentée par Pierre Tekapso. La mise en place d’un système commun de stratégies de collectes de déchets : Cas d’ecocollecte, le citoyen des jeunes face aux problématiques environnementales l'éducation au développement durable, déclencheur, de la citoyenneté active, Agriculture et Développement Durable, Climat et transition énergétique : défis et opportunités, la protection des forêts sacrées et du raphia dans la lutte contre les changements climatiques font partie des axes de réflexion pour cette journée du lundi 06 février 2017. Maîtrise de la gestion, du traitement et valorisation des déchets solides dans la ville de Dschang, l’ancrage de l’Education au Développement

Durable dans les programmes et manuels scolaires camerounais seront débattus le lendemain. Les jeunes et les Objectifs de Développement Durable, les énergies renouvelables : quelles opportunités de carrière par un représentant du Centre International de Formation et de Certification Professionnelles en Energies Renouvelables et Les solutions éco-technologiques pour le développement durable figurent au programme du mardi 07 février 2017.