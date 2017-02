Cameroun: Le FFCI dénonce les manipulations des Evêques des zones anglophones du Cameroun :: CAMEROON La Crise dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest connait depuis quelques semaines un dénouement. En fait, depuis le lundi 23 Janvier 2017, les élèves ont commencé à reprendre le chemin de l’Ecole. Ce lundi 06 février 2017, le mouvement vers les salles de classe a été encore plus manifeste. Reste que la reprise n’est pas à 100%.

#ClergéCatholique Influencés par la position des évêques des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, certains enseignants et parents n’ont pas cru bon de suivre la levée du mot d’ordre de grève opérée par un collectif des syndicats des enseignements anglophones le 04 février dernier. Ils disent attendre la position des évêques. Une position ambiguë. Car, dans presque toutes les églises catholiques de la ville de Bamenda et ses environs, les prêtres n’ont pas exprimé, notamment lors des célébrations du dimanche 05 février 2017, leur position en faveur de la reprise des cours. Ce silence met en péril l’avenir de nos enfants. Pour nous au FFCI, il est clair que le clergé catholique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest épouse les thèses sécessionnistes à travers un silence complice et complaisant. Pour nous, ces prêtres et évêques miroitent des positions de pouvoir renforcées en cas d’éventuelle sécession. Ils comptent pouvoir jouir des privilèges énormes : gestion des terres spoliées aux populations, gestion des ressources pétrolières et minières. Ce clergé est autant dangereux qu’il se trouve dans une stratégie d’exploitations de la misère des

populations sous-scolarisées. Alors pourquoi ne serait-il pas contre la reprise des cours dans la région ?

Au FFCI, nous dénonçons cette manipulation permanente du clergé catholique ;

Nous exigeons que les évêques se prononcent clairement pour la reprise des cours et la fin des villes mortes ;

Nous exhortons les militants de la paix et de la cohésion sociale à se mobiliser comme nous pour la reprise des cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;

Nous les invitons à comprendre que le Cameroun uni reste fort comme le témoigne la Victoire des Lions Indomptables qui viennent de remporter pour la 5e fois la Coupe d’Afrique des Nations de ootball le dimanche 05 fevrier 2017 à Libreville au Gabon, avec dans les effectifs de sélection des joueurs anglophones et francophones.

Citoyens tenons Bon ! Et denoncons les fossoyeurs de la reprise des cours dans les regions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Car par un radicalisme qui camouflle leur peur, ils s’opposent au droit à l’Education de nos enfants.

Nos enfants doivent reprendre le chemin de l’école…

Ils doivent jouir de leur liberté d’aller et de venir

Pour la liberté et la cohésion nationale, nous vaincrons…

Le Président du FFCI

Franklin MOWHA

Ampliations :

- Premier Ministre : Philémon YANG, Chef du gouvernement, Tél. : (+237) 22 23 92 54 / 22 23 57 60 / 22 23 57 50 / 22 21 00 42, Fax : (+237) 22 23 57 65.

- Vice-premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Laurent ESSO

Tél. : (+237) 22 23 55 56, Fax : (+237) 22 23 55 59, Yaoundé.

- DGSN, Yaoundé Délégué Général à la Sûreté Nationale : Martin MBARGA

NGUELE Tél. : (+237) 22 20 30 93 / 22 20 22 80 Fax : (+237) 22 21 00 69

- CONAC, Tél. : (+ 237) 22 20 15 00 / 22 23 07 53, Fax : (+237) 22 20 37 30, Yaoundé.

- PG Cour d’Appel du Nord-Ouest,

- PR, Bamenda,

- DRSN Nord-Ouest- RHEDAC, Tél. (+237) 33 42 64 04 / 96 08 02 73, Douala, [www.redhac.org].