   CAMEROUN :: Avec les honneurs de la Nation :: CAMEROON

Le capitaine Basile Souloukna Ngrassou a été inhumé samedi dernier à Massa Koudwetta.

#CérémonieDinhumation Il était environ 11 h 30mn quand la terre de Massa Koudwetta dans le département du Mayo-Danay se refermait sur le capitaine Basile Souloukna Ngrassou tombé sur le champ d’honneur dans le crash de l’hélicoptère militaire survenu le 22 janvier dernier dans l’arrondissement de Bogo, département du Diamaré.

La cérémonie d?inhumation de ce soldat a drainé une foule immense de responsables administratifs et militaires. Cette localité, faut-il le souligner, est située dans l’arrondissement de Gobo.

La présence des élites du Mayo-Danay à cette cérémonie était saisissante et au nombre de celles-ci, Boniface Bayaola, secrétaire d’Etat au Minesec chargé de l’enseignement normal. De même, on a enregistré la présence d’une délégation tchadienne venue de Bongor. L’atterrissage de l’hélicoptère militaire dans lequel se trouvait Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, et représentant personnel du chef de l’Etat à cette cérémonie d’inhumation, a mis un terme aux rites traditionnels que le village tout entier a exécutés en matinée.

Il y avait dans la suite du représentant du chef de l’Etat, des hauts gradés de l’armée au nombre desquels le général de brigade aérienne, Jean Calvin Momha, chef d’état-major de l’armée de l’air, et le général de brigade, Bouba Dobekréo, commandant le secteur N° 1 de la Force multinationale basée à Mora.

En réalité, ici l’heure n’était pas aux discours. Le représentant du président de la République n’en a prononcé aucun. Il a été tout simplement question de revisiter l’esprit du patriotisme qui a ponctué la vie de l’illustre disparu tout au long de 19 ans, trois mois et 21 jours qu’a duré son service sous le drapeau tricolore.

Il ressort en filigrane du discours du maire de Gobo et des témoignages de la famille de Ngassou Souloukna Ngrassou que ce dernier laisse un vide qu’il sera difficile de combler. Le message de condoléances du chef de l’Etat lu par Nkweti Simon Ndoh, le préfet du Mayo-Danay, est venu jeter une lueur d’espoir dans l’esprit de la famille éprouvée.