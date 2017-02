Retour triomphant au Cameroun pour les Lions indomptables, vainqueurs de la CAN-2017 :: CAMEROON Après leur victoire en finale de la CAN-2017 contre l’Égypte, les Lions indomptables du Cameroun ont été accueillis lundi à Yaoundé par une foule en liesse de quelque 5 000 personnes.

#LionsIndomptables Près de 5 000 personnes s’étaient donné rendez-vous à l’aéroport international de Nsimalen lundi 6 février, pour accueillir les Lions indomptables du Cameroun, après leur victoire en finale de la CAN-2017 face à l’Égypte (2-1), a constaté Marcel Amoko, correspondant de France 24 à Yaoundé.

L’équipe camerounaise est arrivée trophée à la main. Une récompense qu’elle a présentée à la foule et aux officiels présents, avant de parader dans les rues de la ville en autocar.

La joie est d’autant plus vive que peu de Camerounais misaient sur les chances de leur équipe en début de compétition. "Cette victoire est attendue depuis 15 ans au Cameroun", précise Marcel Amoko. "On n’y croyait pas vraiment, on avait l’impression qu’on était dans un rêve", confie le capitaine Benjamin Moukandjo à France 24.

Avant son départ pour la compétition, l’équipe camerounaise avait été très décriée et critiquée, même au Cameroun, et notamment son entraineur belge, Hugo Broos. "J’ai toujours dit à la presse d’être un peu patient", a-t-il répondu à France 24.

Les joueurs devaient également être reçus mercredi par le président camerounais Paul Biya