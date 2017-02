CAMEROUN :: Sacre des Lions indomptables à la Can 2017 : Des morts, des blessés graves à Yaoundé, des bars et voitures cassés :: CAMEROON La victoire de l’équipe de football à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football contre l’Egypte, a donné lieu à toutes sortes de dérives dont certaines frisaient le pillage.

#LionsIndomptables Après le coup de sifflet final de l’arbitre au soir du 05 février 2017, les rues et bars de la capitale, ont été pris d’assaut par d’immenses foules que de nombreux policiers et gendarmes déployés, ont eu du mal à contrôler. A cette extériorisation somme toute malsaine et démesurée de la joie, se sont quand même glissées de dangereuses velléités de pillage injustifié.

Au quartier Efoulan dans le 3ème arrondissement de Yaoundé, un enfant est mort, écrasé par un automobiliste qui a cru devoir rouler à tombeau ouvert à cause de la victoire des Lions indomptables. Plus bas, au lieu dit Sonel Nsam (Eneo), un autre enfant a trouvé la mort, violemment percuté par une voiture qui faisait allégeance à la bande à Benjamin Moukandjo.

Un peu plus bas, entre Sofavinc et le premier Echangeur, c’est un adolescent qui a chuté d’une moto en folie. Ses blessures, rapportent les témoins, ont effrayé tout le monde, y compris le personnel médical.

A ce sinistre bilan, il faut ajouter des bars endommagés, des bouteilles emportées puis broyées sur la chaussée, des marmites mises à contribution pour faire du bruit. Des chaises de bars, des casiers et des bières emportés. Des automobiles cassées, des personnes lucides violentées par des fanatiques qui les jugeaient « indifférents » au « salut » des Lions indomptables.

Sous le prétexte d?une victoire qui n’a aucune influence positive sur leur misérable condition existentielle, les couches sociales les plus défavorisées, se sont livrées à des pillages déguisés et opportunistes. Et aujourd’hui, bien de familles en sont à payer le prix fort avec des morts et des personnes hospitalisées.

Du côté de ceux (Lions indomptables et leurs familles, ministère des Sports, Fecafoot, ordre gouvernant) qui profitent du football, aucun dédommage. Que le pauvre observe donc et devienne sage les prochaines fois !

Quelques images prises dans une artère de Yaoundé ce soir du dimanche 05 février, vous sont ici proposées par votre journal.