Cameroun: Interview à Karlsruhe de l'écrivain et homme politique Dieudonné Enoh Meyomesse après sa sortie de prison :: CAMEROON L’écrivain et homme politique libéré de la prison centrale de Yaoundé le lundi 27 avril 2015, actuellement en séjour à Darmstadt en Allemagne, parle dans cet entretien avec une consoeur de Writers For Freedom.

#EnohMeyomesse Arrêté le 22 novembre 2011, écroué à la prison centrale de Yaoundé quelques semaines plus tard, Enoh Meyomesse a été condamné à 7 ans de prison le 27 décembre 2012 par le tribunal militaire de Yaoundé pour «complicité de vol aggravé et de vente illégale d’or» . Des chefs d?accusation annulés à la Cour d’appel du Centre le 16 avril 2015. Pour l'écrivain et homme politique, Enoh Meyomesse, son malheur venait d’être originaire du Sud comme le président Paul Biya mais critique vis-à-vis de son régime.

La vidéo