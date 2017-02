Cameroun: Semaine du cinéma brésilien à Yaoundé du 6 au 12 février 2017 :: CAMEROON A l'occasion de la semaine nationale de la jeunesse, le Cinéma Numérique Ambulant organise, avec le soutien de l'Ambassade du Brésil au Cameroun, la Semaine du cinéma brésilien du 6 au 12 février 2017 à Yaoundé.

#NumériqueAmbulantOrganise Pour cette 2ème édition, les projections de films brésiliens et camerounais sont prévues dans les établissements scolaires et universitaires, et dans des quartiers selon le programme ci-après:

Lundi 6 février : campus de l’université de Yaoundé II-Soa, 17h30

Séance de lancement en présence de l'Ambassadeur du Brésil et avec la participation de Ciné-press.

Mercredi 8 février : Lycée général Leclerc, 13h

Jeudi 9 février : - Collège la Gaieté (Bastos), 8h30

- Lycée bilingue d’Essos, 12h

Vendredi 10 février : - Collège Vogt (Nsimeyong), 10h

- Carrière (Stade le Caire), 18h

Samedi 11 février : Artisanat à Tsinga (face lycée), 18h

Dimanche 12 février : Okolo Emana (Stage Maracana), 18h

En marge des séances libres et ouvertes à tous, il y aura une présentation des opportunités d'études au Brésil. Le but de ce projet est de contribuer à un véritable dialogue entre les cultures camerounaise et brésiliennes, via le cinéma.