Cameroun, crise anglophone: Le commerce entre le Cameroun et le Nigeria en baisse :: CAMEROON Les commerçants du marché Mboppi à Douala, estiment à 40% la baisse de leur chiffre d’affaires, depuis le début des villes mortes au début du premier trimestre 2017 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest.

#VillesMortes Lourd de plusieurs milliards de FCFA, les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigéria, souffrent aujourd’hui, d’une réelle baisse d’activités due aux villes mortes observées, dans les régions du Sud Ouest et du Nord-Ouest. Jusqu’ici, les commerçants du marché Mboppi, l’un des plus importants marché d’Afrique Centrale, avait minimisé les mouvements d’humeur de la partie anglophone. Ceux que nous avons interrogés le vendredi 3 février 2017, disaient être surpris par la tournure des événements. « Nous ne pensions pas que la crise se transformerait et prendrait de telles proportions » a lancé Iyofé, commerçant grossiste d’origine nigériane.

En effet, très peu au courant de l’actualité politique du Cameroun, son pays hôte, le jeune homme était loin d’envisager que la crise qui au départ, concernait les avocats anglophones allait très vite se généraliser dans tous les secteurs d’activités, et avoir des répercussions néfastes sur le commerce. « Les villes mortes avaient commencé par un seul jour dans la semaine. Ce n’était pas grave, on pouvait se rattraper. Ensuite, on est passé à deux voire trois jours par semaine. Ça, c’est compliqué parce qu’il nous devient difficile d’écouler nos marchandises sur les 03 jours ouvrables qui reste dans la semaine.

Nous sommes donc obligés de changer nos plans » Iyofé. Une situation qui ne devrait plus se poser quand on sait que l’Etat du Cameroun avait pris des mesures pour un retour rapide à la normale dans la zone anglophone. Qu’en est-il exactement ? « La grève est effective sur le terrain. Quand on se rend dans cette zone là, c’est vraiment mort. Il n’y a rien et nous avons peur de nous aventurer au port de Tiko ou de Kumba pour récupérer nos marchandises. La présence du BIR (Bataillon d’Intervention Rapide) ne rassure pas, bien au contraire » relate une commerçante.

La présidente du Syndicat des commerçants du Wouri, Alice Maguedjio est de cet avis. Elle pense que la peur est normale et les représailles sont redoutées dans de pareilles circonstances « quand il y a des situations pareilles, on redoute que des malfrats, des bandits et des pilleurs ne s’infiltrent, pour installer le désordre. Aucun commerçant ne va risquer de tout perdre. Parce que beaucoup de parmi eux,voyage avec de l’argent liquide pour aller acheter de la marchandise». Le marché Mboppi est un marché fournisseur des autres marchés. Quand deux régions ne viennent plus, cela a des répercutions directes sur le chiffre d’affaires des commerçants a-t-on appris. « Ceux qui partent de la zone anglophone avec des marchandises pour Douala, repartent avec d’autres marchandises. Ce flux est au ralentis jusqu’à aujourd’hui. Nous souhaitons vivement que ce problème soit résolu! Parce que la crise, n’impacte pas que l’école, elle impacte aussi fortement les activités économiques. Nous évaluons la baisse de notre chiffre d’affaires à 40%, depuis le début de la crise » raconte Alice Maguedjio, la présidente du Syndicat des commerçants du Wouri. Mais le commerce n’est pas le seul secteur touché par la crise. Hors mis l’école, le parent pauvre de cette crise, il ya aussi le transport interurbain. En attendant un retour réel à la normale au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria connaissent une baisse d’activités.

Le Cameroun et le Nigéria ont un accord d’échanges formel depuis 2014. Le Nigeria représente un marché d’environ 170 millions d’habitants. Selon les statistiques de la Direction des affaires économiques (DAE) du ministère des Finances, en 2012, le Nigeria a été la destination de 3,5% des exportations formelles du Cameroun, loin derrière la Chine, qui a accueilli 15% des exportations du pays.

Dans le même temps, le pays le plus peuplé d’Afrique est demeuré le plus grand fournisseur du Cameroun, puisqu’il a été la provenance de 22,6 et 17,8 % des importations du Cameroun, respectivement en 2011 et 2012. Bien loin devant la France (12,8 et 11,8%) et la Chine (10,8 et 10,4%).