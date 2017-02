CAMEROUN :: Téléphonie, TIC : Un annuaire statistique en élaboration :: CAMEROON Le MINPOSTEL a procédé au lancement du projet de conception du système d’information jeudi dernier à Yaoundé.

#JeudiDernier Il faudra près de 200 millions de F et six mois pour finaliser le projet de conception d?un annuaire statistique des télécommunications et technologies de l’information et de la communication (TIC). La production du document a été lancée jeudi dernier à Yaoundé. Le ministre des Postes et Télé- communications, Minette Libom li Likeng, dans son discours de circonstance, a souligné l’importance de la statistique pour le développement de l’économie numérique.

« Les défis à relever dans le domaine de l’économie digitale de notre pays et de tous les secteurs des TIC nécessite la production et la mise à disposition régulière de statistiques fiables, aux outils de référence utiles à la planification et au développement». Il s’agit globalement de mettre à la disposition des décideurs et du public des informations relatives au secteur des télécommunications et TIC au Cameroun, en vue de son évolution favorable.

Pour le ministre des Postes, cela permettra d’identifier les lacunes éventuelles de la politique sectorielle afin d’y remédier et de pouvoir exploiter le potentiel des TIC, à travers la mise en place d’un système d’information statistique.

Ce travail sera mené avec le partenariat technique de l’Institut national de la statistique et l’accompagnement de l’Agence de régulation des télécommunications, les opérateurs de téléphonie mobile et quelques autres fournisseurs d’accès Internet. Les informations à collecter concernent les aspects des réseaux et trafics de télé- phonie fixe et mobile, Internet, la qualification des trafics mobiles fixe et cellulaire, les infrastructures et accès aux TIC.

Par ailleurs, s’agissant des TIC et leur accès, il sera question de définir leur utilisation dans les entreprises, les niveaux de sécurisation du système d’infor- mation et des réseaux des entreprises de l’administration dans le cadre du projet lancé .