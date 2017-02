Cameroun, France- Diaspora, COMMUNIQUE DE PRESSE: LES ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA Cet événement organisé par l’Association Renaissance du Peuple Sawa est ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent donner une nouvelle dynamique à la communauté sawa, et préparer les générations futures. Ce nouveau temps fort réunira des représentants d’associations sawa, mais aussi l’ensemble des filles et fils sawa désireux d’un avenir meilleur. Ce seront les États généraux de la communauté sawa tout entière.

#PeupleSawa Cette rencontre constituera un véritable « laboratoire d’idées » en vue des PREMIERS ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA à Douala Cameroun en 2018 : concertations et propositions d’un peuple diversifié, représentatif et directement concerné.

Introduction

Dans la désignation Peuple Sawa, il faut comprendre le peuple de l'eau et des montagnes, tous les habitants sont des descendants directs des peuples qui ont créé les localités qui se situent dans les terres actuelles des régions du Littoral et du Sud-Ouest, une partie des régions du Sud, du Centre et de l’Ouest - allant de Campo à Mamfé et de Ngambé à Santchou.

Il est admis qu´entre les entités désignées sous le vocable Sawa, les références culturelles sont les mêmes.

Il est question qu’un dialogue s’engage tour à tour entre associations, filles et fils sawa. L’idée est de s’accorder avec tous les participants sur leur implication dans le développement de la communauté sawa et de créer une dynamique sociale grâce à un rassemblement socio-culturel et économique.

L’Association Renaissance du Peuple Sawa en tant qu’organisateur principal des Etats Généraux voudrait rassembler les Sawa pour une même cause, quelle que soit leur tribu.

Ce peuple-là a besoin de la mobilisation de toutes et de tous. Il a besoin que ses forces vives, quelques soient leurs tribus se mettent au service de son développement et de l’épanouissement de ses populations. Il ne s’agit ni de politique, ni de religion. Il s’agit d’avenir et de bien-être.

Nous sommes le peuple, par nature divers et de toutes origines sociales, nous refusons d’être divisé en partis politiques ou autres - comme tout peuple, ce qui nous réunit, nous constitue, est notre sentiment d’appartenance à une culture et à des valeurs que nous partageons, quelles que soient nos origines spécifiques et hors de tout clivage dogmatique.

Nous sommes le Peuple Sawa, qui comme une grande majorité des Camerounais, ne se reconnait pas dans la représentation politique actuelle, qu’elle soit du pouvoir ou de l’opposition.

C’est pourquoi nous nous engageons aujourd’hui dans un mouvement de progrès dont le but est de mettre en place un système qui nous permettra de vivre dans le respect de nos valeurs.

Nous défendons l'idée d'un peuple conscient de contribuer pleinement à la construction du Cameroun, et qui en même temps s'appuie sur ses traditions qu'il transmettra aux générations futures. Une société de la droiture et du respect de la parole donnée. Une société d’entraide et de solidarité créatrice d’une forte cohésion sociale ainsi que de forts liens intergénérationnels.

Une société ouverte qui accepte les différences, permet l’indépendance d’esprit et encourage la créativité à tous les niveaux. Une société bienveillante dans laquelle chacun peut trouver sa place.

Une société où le Peuple Sawa décide de son présent et de son avenir.

C’est pourquoi nous demandons une réforme sur la nomenclature administrative des chefferies traditionnelles dans le Wouri.

Les membres de l’ARPS s’indignent de ce que les désignations aux fonctions de chefs de quartiers de 3ième degré persistent et se développent dans certains arrondissements de notre Département au détriment des autochtones.

Les membres de l’ARPS considèrent ces désignations comme des provocations qu’ils ne sauraient d’avantage tolérer, et demandent qu’elles soient annulées.

« Il est temps pour les Sawa de resserrer leurs rangs pour la préservation de leur espace vital »

Cette initiative a besoin de plusieurs mains. On ne saurait nouer un paquet avec une seule main !

Les ressortissants de l’Ouest et du Nord montent des projets sur tout le territoire du Cameroun – plus particulièrement à Douala. Ce sont de belles initiatives qui ne sont que possibles parce que ces sociétés sont solidaires.

Qu’est-ce qui empêche les Sawa à être solidaires ?

Le vrai problème c’est le manque de solidarité et le non-engagement à la résolution des problèmes qui nous concernent tous. L’exemple des « Marches des Sawa en 1996 » est là pour nous le rappeler ! Qu’est-ce qui explique l’échec de la stratégie de rassemblement de 1996 ?

Proposition de thèmes des Etats généraux

Les Etats généraux du Peuple Sawa - c’est un évènement centré sur les préoccupations de notre peuple, et qui vise à répondre aux inquiétudes du moment.

Trois grands thèmes pourraient être déterminés. Ces thèmes, choisis en fonction de l’importance des questions soulevées par la situation de la communauté sawa, pourraient avoir pour objet de lancer les débats.

La problématique du développement de la communauté sawa devra être intégrée à la définition de chaque thématique sans pour autant limiter les débats à cette seule approche.

Les thématiques suivantes pourraient être proposées :

1) - Les enjeux pour le développement de la communauté Sawa :

* Quel est l’avenir de la communauté sawa dans le Cameroun d’aujourd’hui ?

* Quels sont les différents dispositifs ou moyens qui lui sont accordés et qu’elle arrive à exploiter pour s’assurer un bien - être et un confort certains ?

* la conquête des domaines clés tels que : l’économie, la technologie, la communication, les médias, la politique, etc.

* la réforme foncière visant à gommer les effets de l’hégémonie des allogènes, qui a créé les dilapidations, tandis que la terre est l'un des fondements de l'identité

2) - Les chefferies traditionnelles

* Comment se positionne cette communauté et comment s’approprie-t-elle les opportunités en termes de tradition, de culture, de formation,

* Promouvoir des rencontres culturelles périodiques et célébrer la culture sawa, en revisitant l’histoire commune du monde sawa dans sa diversité, à travers des conférences, des récits, les contes, les légendes et le partage des rites communs.

* la reconnaissance de l'identité et de la culture sawa, passant par la défense et la promotion des langues sawa (La langue douala pour tous, en particulier dans l'enseignement, dans les médias, notamment), de la « coutume » et des traditions sawa (Enseignement obligatoire de l’histoire sawa) et de la réflexion sur le rapport entre modernité, apports de l'occident et de l'organisation sociale traditionnelle sawa.

3) - Les jeunes / femmes

Pour chacun des thèmes choisis par le comité de pilotage, pourra être constitué un groupe de travail. Ce groupe aura pour missions d’élaborer une note de cadrage à destination du grand public et de concourir, avec le comité de pilotage, à la préparation des réunions correspondant aux thèmes dont ils seront chargés.

Il s’agit par cette opération de créer de stimuler et de développer des synergies profitables à la communauté sawa.

Dans un souci de décentralisation et de mobilisation de la communauté sawa sur le terrain, il est souhaitable de créer des antennes à l’intérieur et à l’extérieur du Cameroun pour le succès des Etats généraux.

Soucieuse de réunir le plus grand nombre autour de cette conférence, L‘Association Renaissance du Peuple Sawa invite toute personne sensibilisée au développement du peuple Sawa, à venir participer à cette manifestation.

Patrice EKWE SILO EDIMO

Président de l’Association Renaissance du Peuple Sawa

RAPPEL :

CONFERENCE PREPARATOIRE DES PREMIERS ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA A PARIS

04 Mars 2017 à la Bourse du travail de Paris

3 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris

9h30 - 16h00

Metro : République

Contact :

* François LOKO-BILLE BETOTE : +33 6 4797 0778

* Charles Lebelge DJOMBI : +33 7 8424 7476

* Jacky DALLE +33 6 2134 0413

* Karl EKINDI + 33 6 06992 011

Email : peuplesawa@gmail.com