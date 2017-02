CAMEROUN :: Le général Kodji repose à Mogode :: CAMEROON En présence du MINDEF, représentant personnel du chef de l’Etat, l’ancien commandant de la région militaire interarmées N°4 a été inhumé samedi dans son village natal.

#Le Général C’est dans une atmosphère lourde que les populations de Mogode ont accompagné samedi dernier à sa dernière demeure leur fils, le général de division Jacob Kodji mort dans le crash d’hélicoptère du 22 janvier dernier. En présence du MINDEF, Joseph Beti Assomo, représentant personnel du chef de l’Etat, la cérémonie d’inhumation de l’ex-commandant de la région militaire interarmées N°4 a mobilisé une foule nombreuse venue des quatre coins du pays.

Des membres du gouvernement, élites, originaires de la région de l’Extrême-Nord, de hauts gradés de l’armée camerounaise conduits par le général de corps d’armée, René Claude Meka, chef d’état-major des armées. L’arrivée du Mindef à 12h10 marque le début de la cérémonie. Comme depuis la Cour d’honneur de la brigade du Quartier général à Yaoundé, la dépouille de l’ex-commandant du RMIA 4 est majestueusement couverte du drapeau national. L’émotion est de nouveau vive. Mais le Révérend Abraham Oube ira puiser dans Esaïe sur « l’appel et mission » pour réconforter ce peuple éploré et durement frappé par la disparition soudaine d’un des siens.

Il décrit le généralcomme un volontaire de Dieu, envoyé en mission. L’assistance replonge dans la tristesse lorsque vient le moment des témoignages. Seini Kodji, le frère qui coordonne les interventions de la famille a, à peine prononcé ses premiers propos, qu’il fond en larmes. Le colonel Gabriel Metogo de la promotion 1985, « Rigueur et moralisation » à laquelle appartenait le général Kodji décrit sa « classe » comme un homme d’une extrême frugalité et d’une simplicité débordante. Il conclut :

« Tu es le premier de notre promotion à devenir général et le premier officier à commander la RMIA 4». Au nom des élites du département du Mayo-Tsanaga, Zacharie Perevet salue les qualités humaines et professionnelles exceptionnelles de son frère cadet du département. Il a joué un grand rôle dans beaucoup d’associations et regroupements de la vie civile et religieuse au sein desquelles sa contribution a été déterminante à plus d’un titre.

Dans l’éloge funèbre prononcée par le général de division Baba Souley, chef d’état-major de l’armée de terre, le général Kodji est présenté comme « un valeureux soldat qui a accompli son devoir jusqu’au sacrifice suprême. Avec cette disparition, c’est une étoile de la nation qui vient de s’éteindre »