CAMEROUN :: Hugo Broos : “J’ai demandé à la presse d’être patiente” :: CAMEROON Ils sont 23 amis. C’est pour cela qu’ils sont très motivés, même quand ils sont sur le banc. Nous pouvons encore faire mieux, je suis heureux pour ces 23 amis. Quand je suis arrivé au Cameroun, j’ai trouvé des joueurs démotivés, j’ai essayé de mettre une touche de motivation, et aujourd’hui on voit que cela a marché.

#DemandaisJuste Etre revanchard vis à vis des journalistes, ce serait la plus bête chose à faire. Ce que j’ai demandé à la presse camerounaise, c’est la patience et la compréhension. Ils ne me comprenaient pas, ils critiquaient ce que je faisais. Je leur demandais juste d’être corrects. Aujourd’hui, les relations entre moi et la presse sont meilleures qu’il y a un an. En première mi-temps, ils nous ont dominés.

A la pause, j’ai donné des consignes pour corriger les erreurs, et ils l’ont fait et vous voyez le résultat. Ce n’est pas la seule raison, car au niveau du physique, vous avez entendu le sélectionneur égyptien le dire, nous avons été supérieurs.