Cameroun,Lions Indomptables : comment Niat Njifenji Marcel augurait le sacre ! :: CAMEROON C’est au travers d’un mantra que le Président du Sénat a félicité et encouragé à sa manière, les valeureux artisans de la 31e Coupe d’Afrique des Nations, organisée par le Gabon voisin.

#LionsIndomptables C’est le ministre des Sports et de l’Education Physique, Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt qui était chargé de porter le message destinée à la troupe à Benjamin Moukandjo. D’après les sources sur place au Gabon, l’adresse dont une copie nous a été disposée par la même indiscrétion, n’était pas passée dans les oreilles de sourds, a été d’ailleurs bien accueillie par les cadets de Samuel Eto’o Fils. Dans le message, la deuxième personnalité de la nation, magnifiait également Paul Biya, Président de la République du Cameroun, Premier supporter des Lions Indomptables.

Le contenu

« Très chers lions indomptables, avec témérité, ténacité, bravoure et combativité, vous avez réussi à vaincre les lions de la Téranga du Sénégal, et décrocher ainsi, de haute lutte, votre qualification pour les demi-finales de la 31ème édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN).

Cette éclatante victoire est le reflet de votre esprit patriotique, de solidarité, de combativité et de sacrifice, ainsi que de votre sens de la discipline et d’abnégation, au cœur du « Fighting spirit » des lions indomptables, Adn de l’équipe nationale de football.

Très chers et valeureux lions indomptables, nous sommes debout et de tout cœur avec vous. Nos encouragements ainsi que nos sentiments affectueux et patriotiques vous accompagnent pour une bonne continuation et une qualification à la finale de la CAN 2017, à laquelle le sénat sera présent à vos côtés à Libreville le 5 février prochain, pour vous soutenir et vous porter vers la victoire finale.

Je vous encourage à persévérer et à afficher la même détermination, afin que notre drapeau national, symbole de notre unité nationale si chère aux camerounais, continue de flotter toujours plus haut.

Aussi, empruntant les propos du premier sportif camerounais, S.E Paul Biya, président de la république, chef de l’Etat, je vous dis ceci: « un seul mot : continuez ». Allez les lions ! »

La cerise sur le gâteau étant le triomphe que Paul Biya réserve à la délégation camerounaise après le sacre.