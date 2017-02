France- Cameroun-Diaspora: LE LION INDOMPTABLE BENJAMIN MOUKANDJO FAIT VERSER DES LARMES A SES COMPATRIOTES PAR SON GESTE GRANDIOSE ENVERS NICOLAS NKOULOU Si les Lions Indomptables n’ont plus pu gagner quoi que ce soit depuis quinze ans, malgré le talent des individualités comme Samuel Eto?o Fils et d’autres, c’est surtout à cause du manque d’autorité de leurs leaders, un capitaine doit avoir de l’autorité sur ses compatriotes, Samuel Eto?o Fils n’en n’a jamais eu en succédant dans des conditions calamiteuses à Rigobert Song, justement à cause de ce mauvais entraîneur nommé Paul Le Guen qui n’a pas eu à prendre les bonnes décisions, surtout d’importances psychologiques, pour la transmission du relais entre le Capitaine finissant Rigobert Song et le nouveau Samuel Eto’o, HUGO BROSS l’a bien compris, le capitaine n’est pas forcément le joueur le plus brillant, mais c’est celui qui doit créer la cohésion d’un groupe, ceux qui doutaient de la capacité de Benjamin Moukandjo à créer de la cohérence au sein, de la tanière en sont pour leurs frais, il a prouvé qu’il était capable de ramener de la sérénité au sein de l’effectif , mieux encore, sa volonté de soulever le trophée de la CAN en symbiose avec Nicolas Nkoulou montre qu’il n’est pas altruiste, c’est un capitaine respectueux des aînés, le brassard n’est pas une propriété privée, c’est juste un honneur, avis à ceux qui croient que la défense du drapeau national est négociable, nous avons pleuré avec les Lions Indomptables victorieux, nous ne voulons plus voir ceux qui pour des raisons égoïstes n’ont pas répondu à l’appel du drapeau, retrouvez les images de notre joie à l’Ecurie des Stars à Paris en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/L%C3%89curie-des-Stars-1467167280231234/photos/?tab=album&album_id=1859917347622890

