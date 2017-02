can 2017 : Le Cameroun sur le toit de l’Afrique :: CAMEROON Les Lions Indomptables viennent de remporter leur cinquième titre continental en battant les Pharaons d’Egypte sur un score de 2 buts à 1 au terme d’une finale à suspense.

#LionsIndomptables Le signe indien est brisé. Les Lions Indomptables ont finalement pris le dessus sur leurs adversaires égyptiens, considérés comme la bête noire du ameroun. A la 88è minute, Vincent Aboubakar, d’un geste technique héroïque, contrôle le ballon de la poitrine, enchaîne d’un sombrero avant de propulser le cuir au fond de la cage du gardien égyptien El Hadary. C'est le second but camerounais, qui mène désormais la partie. Les trois minutes d’arrêt de jeu n’auront pas suffi à la sélection égyptienne pour revenir au score.

Ce sont pourtant les Pharaons qui ont ouvert le score à la 21è minute. D’un tir de l’intérieur du pied droit, Elneny place le ballon dans l’angle fermé des goals de Fabrice Ondoa. Menés 1-0, les Lions vont passer une première période difficile faisant face à une équipe cadenassée. Les Pharaons se sont faits menaçants dès la 2è minute du match avec une alerte dans le camp camerounais. Il faut attendre la 59è minute de la seconde mi-temps pour voir Nicolas Nkoulou, entré à la place d’Adolphe Teikeu, redonner espoir aux Lions en reprenant de la tête un centre de Benjamin Moukandjo qu’il propulse au fond du filet. L’affiche de cette finale était pourtant inattendue.

Jusqu’au soir du 13 janvier, veille du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations, personne ne pariait sur les deux équipes à ce stade de la compétition. Les Lions Indomptables arrivent au Gabon à la suite de plusieurs défections. Certains cadres de l’équipe, à l’instar de Choupo Mouting, Joël Matip et Alan Nyom, ont préféré leur club au détriment de la sélection nationale engagée dans cette compétition majeure. Malgré cela, Hugo Bross a réussi à composer un groupe qui fait la part belle aux nouveaux. Les cadres comme Nicolas Nkoulou et Aboubakar Vincent sont mis à la touche et on voit alors émerger des nouveaux visages, en l’occurrence Bassogog, Ngadeu, et Ndjip Tambe.

La dernière qualification du Cameroun aux quarts de finale de la compétition remonte à 2010 où il avait été éliminé par l’Egypte (3 -1). Le pays avait même manqué deux éditions de suite, à savoir en 2012 et 2013. Avant de se faire éliminer au premier tour en 2015. Comme le Cameroun, l’Egypte se présente à la CAN 2017 avec un statut d’outsider. Les Pharaons sortaient d’une longue période d’absence de 7 ans. Pourtant l’Egypte et le Cameroun sont les équipes les plus titrées de l’histoire de la CAN. Avec cette dernière édition, les deux équipes réunies totalisent 12 CAN. 7 fois pour l’Egypte en 22 participations et 5 fois pour le Cameroun en 18 participations. Les deux adversaires s’étaient rencontrés deux fois à ce stade de la compétition (1986 et 2008). A chaque fois, c’est l’Egypte qui a pris le dessus.

Un parcours atypique

La compétition des Lions commence par un match nul contre le Burkina Faso. Le capitaine Benjamin Moukandjo, ouvre le score sur un coup de pied arrêté à la 34è minute. Avant de se faire rattraper par le Burkina Faso égalise à la 74è minute. C’est la victoire contre la Guinée Bissau qui galvanise les troupes. Après avoir été dominé au score 1-0, le Cameroun va égaliser avant de prendre l’avance par l’entremise de Siani et Ngadeu.vont donc traverser toutes les étapes de la compétition pour se hisser en finale, après avoir éliminé tour à tour le pays organisateur (Gabon), la meilleure équipe africaine au dernier classement Fifa (Sénégal, 33è selon le classement du 12 janvier 2017), et l’une des équipes les pus gradées de la CAN (Ghana).

Cette équipe camerounaise tire ses forces de deux qualités : le mental qui a toujours caractérisé les Lions Indomptables. C’était le cas dans les dernières minutes du match contre le Gabon lorsque Fabrice Ondoua d’un geste sorti de nulle part enlève le ballon qui filait tout droit dans ses buts. Et le collectif qui a fait défaut ces derniers temps. Loin des problèmes qui ont pourri l’ambiance dans les vestiaires ces derniers temps, les coéquipiers de Benjamin Moukandjo ont brillé par leur esprit d’équipe.

Le sélectionneur Hugo Bross, au cours d’une conférence de presse, relevait qu’il a eu à faire à 23 amis pendant cette compétition.