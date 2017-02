CAN 2017 de football : Indomptables Lions du Cameroun :: CAMEROON La revanche des outsiders.

#LionsIndomptables Le rêve d’une cinquième couronne s’est finalement réalisé. Le Cameroun est champion d’Afrique. Une nouvelle étoile ’ajoute sur le label Lions indomptables. Cette étoile-là, Benjamin Moukandjo et ses camarades sont allés l’arracher au sommet des pyramides. Sans le dire, leur exploit vient de réveiller tout un peuple. Partout au Cameroun, les sombres requiem des prophètes de malheur ont cédé la place aux allègres symphonies de la victoire.

Pour le dire autrement, ceux qui avaient boudé l’équipe dès le coup d’envoi de cette 31ème édition de la Can sont contrariés. Pour le dire encore autrement, le portrait du vainqueur de Gabon 2017, tel que brossé en ce moment-là, a de quoi irriter outrageusement ceux-là. Car aujourd’hui, les Lions indomptables ont imposé la joie à sens unique obligatoire. En mauvais perdants, ces gens-là sont obligés maintenant d’allumer les bougies. Aujourd’huileurs propres outrances les ridiculisent.

Pour une leçon, c’est une sacrée leçon. En effet, comme des lapins pris dans les phares, grands médias et bookmakers renommés, penseurs éminents et autorités footballistiques autoproclamées sont obligés aujourd’hui de réviser leurs leçons de morale et prédictions fatalistes. La victoire est tombée en deux buts contre un, marqués par des pieds qu’ils voyaient très fébriles. Aujourd’hui, la crinière des Lions indomptables se dresse sur le toit du football continental.

Il faut dire les choses comme elles sont : la victoire face à l’Egypte est venue briser un signe indien. Deux finales remportées par les riverains du Nil. Bien plus, les adversaires des Lions indomptables le 05 février 2017 à Libreville étaient auréolés d’un record de 07 trophées remportés. Comparé à la « faible » éminence des Camerounais, cela ne pouvait que faire prospérer es pronostics en faveur des Egyptiens.

Au sommet du football africain cette année, on attendait tout le monde. Sauf le Cameroun. Or la légende est vivante : c’est lorsqu’on les attend le moins qu’ils sortent leurs griffes. Pas vrai ? La réponse se trouve dans la question en tout cas. Tenez: en 1990, une piètre Can n’a pas empêché à l’équipe camerounaise d’éblouir le monde de son art, avec à la clé, un quart de finale inoubliable perdue d’un pouce face à l’Angleterre. C’était en Italie.

Cela se répète à Libreville. Sacré football! Tu restes malgré tout un jeu… ponctué d’incertitudes. Avis aux analystes. Bravo les Lions.