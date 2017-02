CAMEROUN :: Finale CAN Gabon 2017: Les Onze lions indomptables pour affronter les pharaons :: CAMEROON Le sélectionneur belge des Lions indomptables du Cameroun, Hugo Broos, vient de communiquer le Onze entrant qui affronte les pharaons d´Egypte toute à l´heure à 20h, á l´occasion de la finale de football de Can 2017. On prend les mêmes et on recommence.

#HugoBroos Hugo Broos a décidé de reconduire l´équipe qui a débuté le match de demi-finale contre le Sénégal. Il s´agit de:

Gardien de Buts: Ondoa

Défense: Oyongo, Ngadeu, Teikeu et Fai

: Siani, Djoum, Zoua, et Moukandjo,

Attaque: Bassogog, et Tambe