POURQUOI UNE DEFAITE DES LIONS INDOMPTABLES SERA UN DESASTRE POUR LE CAMEROUN :: CAMEROON Pour comprendre l'enthousiasme débordant des camerounais derrière une équipe nationale, il faut interroger la psychologie de ce peuple. Pour cela il faut convoquer ce que les anglais appellent le "feeling". C'est à dire le ressenti. La manière dont on perçoit son existence. Il existe deux types de feeling: le "good feeling" et le "bad feeling"; Le good feelng c'est celui qui permet à un peuple de croire en son destin, qui permet aux individus d'espérer avoir des chances de se réaliser dans la vie, qui favorise l'investissement, entrepreneuriat parce qu'on a le sentiment que la réussite est à l'horizon, qui procure la joie aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école.Le "good feeling""" est un élément vital pour le progrès social, politique et économique.

#GoodFeeling Mais à côté du "good feeling"", il y a le "bad feeling". Le bad feeling, c'est un sentiment de désespoir, de chute, de chaos, la peur des lendemains, l'incertitude. Il crée la méfiance en vers les institutions. L'absence de foi en ses chances de réussir. Le bad feeling traduit une situation de peur des lendemains.

Le Cameroun aujourd'hui vit une situation de bad feeling. Une peur de la menacé terroriste provoquée par Boko Haram, une peur économique générée par la récession économique, une peur politique provoquée par le problème anglophone et la désintégration progressive de la nation à travers le tribalisme. C'est une population qui au quotidien voit un pays s’effondrer progressivement, mais lentement sous ses yeux, mais se sent dans l'incapacité d'inverser son cours. C'est une jeunesse qui ne croit plus en ces chances de réussir. C'est un pouvoir qui se sent affaiblit et menacé.

Les lions indomptables créent aujourd'hui cette illusion du good feeling recherché à la fois par les classes populaires, mais également par l'ordre gouvernant. Le peuple a besoin de cette victoire des lions indomptables pour retrouver le good feeling. Ils veulent rêver d'un pays où tout est encore possible. Où des enfants peuvent aller à l'école et trouver du travail, des investisseurs peuvent mettre le argent et faire des profits, les agriculteurs peuvent produire trouver des marchés pour écouler leurs produits. En fait le good feeling procure le rêve. Et ce peuple veut encore rêver parce qu'il a pleinement conscience d'être spectateur de l'effondrement d'un Etat.

D'un autre côté, le régime de Biya a besoin de retrouver ce good feeling. Attaqué par Boko Haram, critiqué par les anglophone, désavoué pour sa gouvernance par une bonne majorité de la population, il a besoin d'une victoire des lions indomptables pour se rassurer qu'il peut continuer à réussir, à gagner, à survivre. Une victoire des lions n'engendrera pas seulement un capital sportif ou symbolique, mais également un capital politique. Car il va procurer au pouvoir de nouveaux éléments de langage dans sa quête de confiance auprès des populations. L'idée derrière peut se résumer par le slogan: "AVEC PAUL BIYA TOUT EST ENCORE POSSIBLE".Car, dans l'entourage du président, on sait qu'il est affaibli à la fois physiquement et politiquement, une victoire peut permettre de remettre en route une dynamique positive au sein de l'establishment fortement fragilisé depuis les événements de Eseka.

DES LORS C'EST TOUT UN PAYS QUI A BESOIN DE LA VICTOIRE DES LIONS. MAIS LA VERITABLE QUESTION EST CELLE DE SAVOIR: SERA T-ELLE SUFFISANTE POUR DONNER A CE PEUPLE LA FORCE DE RENAITRE, LE GOOD FEELING? LES PROCHAINS JOURS OFFRIRONT CERTAINEMENT LES PREMIERS ELEMENTS DE REPONSE