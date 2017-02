Plus de 50 000 Camerounais en France et plus de 8 000 Français au Cameroun :: CAMEROON En refaisant l’actualité du Cameroun, Philippe Larrieu a indiqué que les allégations de l’implication de son pays dans le mouvement terroriste Boko Haram sont infondées.

#LaFrance Le 13 janvier dernier, Philippe Larrieu, le ministre conseiller de Gilles Thibault, l’Ambassadeur de France au Cameroun, a entretenu les élèves de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) sur les sujets qui font actuellement l’actualité au pays.

Le Diplomate qui totalise plus de 100 jours en terre camerounaise a indiqué au cours de sa leçon inaugurale qu’il y a actuellement plus de 50 000 Camerounais en France et plus de 8 000 Français au Cameroun. Il s’est appesanti sur les sujets tels que le terrorisme, la crise anglophone avec un accent porté sur la traduction en anglais du texte de l’Ohada. Pour ce qui est du prétendu soutien de la France à la secte terroriste Boko Haram, Philippe Larrieu précise qu’il s’agit des allégations infondées.

«C’est archifaux. La France ne peut pas se permettre de soutenir un mouvement qui s’attaque même à nos citoyens. Au contraire, dans l’approche globale de la sécurité, la France a activement contribué à l’instauration du front commun contre Boko Haram après le sommet de 2014. La France sera toujours disponible aux côtés du Cameroun. Elle apporte son appui aux renseignements dans la lutte contre les engins explosifs et la dotation des forces spéciales d‘équipements tactiques».

Au sujet de la crise anglophone, en dénonçant un article publié la semaine dernière par un confrère, celui qui est la deuxième personnalité de l’Ambassade de France au Cameroun a déclaré que «les projets de coopération de la France au Cameroun touchent toutes les Régions. La France considère que l’anglais comme le français est lié à un processus de développement social. C’est la France qui a financé la traduction en anglais du texte de l’OHADA».

Philippe Larrieu qui a évoqué le dernier sommet des Chefs d’État de la zone CEMAC a laissé entendre que c’est le pays de Paul Biya qui a évité la dévaluation du FCFA.