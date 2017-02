Allemagne - Diaspora: 3ème édition Camergermany Awards 2017 du 05 au 15 Juillet 2017 à Berlin La 3ème édition Camer Germany Awards qui va se dérouler du 5 au 15 Juillet 2017 à Berlin, en Allemagne, va connaitre la participation d´une forte délégation venue du Cameroun, dont 15 femmes-maires conduites par madame Celestine Ketcha Courtès, le CERAC, le ministère du Travail, la CRTV et autres personnalités.

#CamerGermanyAwards Les préparatifs du plus grand évènement dédié à l’Excellence camerounaise de la Diaspora et du Cameroun vont bon train. Des réunions du comité d´organisation se succèdent les unes aux autres, dont la dernière en date est celle du 21 janvier dernier au siège de l´association Integration e.V du président Lobe Ndoumbe Cyrille à Oldebnburg. Pendant plus de trois heures d´horloge, les membres du comité d´organisation ont dévoilé les grandes lignes de Camer Germany Awards 2017.

Programme X-Change

Comme en 2016, le programme X- Change 2017 va se dérouler en deux phases, mais il a été valeureusement étoffé, au regard du nombre de villes allemandes á visiter, soit 09 au total; du nombre élevé et de la qualité de personnalités, soit 50 environs, pour la plupart venues du Cameroun, devant constituer la caravane touristique-économique.

Ainsi, viendront du Cameroun, une forte délégation du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, du ministère du travail, de la CRTV, mais surtout quinze (15) femmes-maires conduites par madame Celestine Ketcha Courtès, maire de la commune de Bangangté et dix (10) maires choisis par le comité d´organisation, ainsi que des personnalités spéciales.

Pendant près de dix jours, toutes ces personnalités vont constituer la caravane d´affaires qui va sillonner les villes de Mannheim (05.07), Bonn/Brühl (06.07), Düsseldorf/Herne (07.07), Oldenburg et Brême (10.07), Göttingen (11.07), Hambourg (12.07).

Un long marathon économique et promotionnel, qui va permettre aux élus locaux camerounais d´avoir des séances de travail avec leurs homologues allemands et d´effectuer des visites d´entreprises, aux fins de déboucher sur des accords de partenariat et/ou de jumelage entre villes allemandes et camerounaises. A chacune de ses étapes, la délégation aura évidemment l´occasion de communier avec la communauté camerounaise locale.

C´est le 13 juillet que la caravane va fouler le sol de la capitale allemande, Berlin, marquant ainsi le début de la seconde phase de cette 3è édition de Camer Germany Awards 2017.

En effet, en plus d´une visite de courtoisie prévue á l´ambassade du Cameroun ce même jour, il y a celle du parlement allemand (Bundestag). Le lendemain, 14 juillet, est journée d´échanges entre la délégation venue du Cameroun et la vaillante et entreprenante diaspora camerounaise de Berlin et de ses environs.

Le Grand Jour

Samedi 15 juillet 2017 est un grand Jour. Il marque le clou des activités de la 3ème édition Camer Germany Awards 2017 et se compose de deux activités majeures.



En journée, il est prévu une grande Conférence-débat dont le thème est " Eau potable et l´assainissement urbain et rural au Cameroun. (Pour contribuer á la réalisation du 6ème objectif du développement durable)".

En soirée, près de 800 invités sont attendus á la grande soirée de gala avec remise des Awards aux compatriotes de la diaspora et du Cameroun. Léonie Kayo et son équipe, á qui a été confiée l´organisation de ladite soirée de gala, entendent frapper un grand coup. Elles promettent une soirée á la dimension des personnalités invitées et de la notoriété confirmée de Camer Germany Awards.

Quant à la liste des nommés aux Wards 2017, les nouveaux membres du jury sont peu diserts á ce sujet, mais promettent de lever un pan du voile dans les prochains mois.

La réussite d´un tel évènement passe aussi par une bonne structuration interne et une forte mobilisation de tous les medias camerounais. Si Yannick Nzeutcheu a été désigné porte-parole et secrétaire général du comité d´organisation, un appel est lancé aux médias, désireux de couvrir l´évènement á prendre attache avec la commission de la communication.

Visiblement, c´est un Serge Ngomsi Ossalabo, président de l´association Afrokult e.V et promoteur de Camer Germany Awards, satisfait qui a clos les travaux de la dernière réunion du. La prochaine réunion prévue le 10 février 2017 á 20h á Berlin.

Contact & Informations

CAMER GERMANY AWARDS

E-Mail: info@camergermanawards.com

Téléphone: 0049-15217089421 / 0049-17674769616

Web: www.camergermanawards.com

Facebook-Account: Camergermanawards Editions