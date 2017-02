CAMEROUN :: Ces signes de richesse qui nous trompent tant :: CAMEROON Une jeune demoiselle a emménagé il y a à peu près une semaine, à coté de moi. Elle roule apparemment dans une vieille petite starlette là. Genre, année 1969. À vrai dire, je n’ai jamais vraiment su ce qu’elle fait réellement. J’ai surtout remarqué que, madame se décape exagérément la peau, et ne parle qu’en « whitisant ». Et, elle a toujours entre les mains, ses quatre larges téléphones androïdes et sa très grosse tablette (le tout, chinois hein). Je me demande même parfois, comment elle réussit à transporter tout ça tous les jours.

#VoisineFrustrée Il y a donc deux jours, la « fiancée » d’un autre de mes voisins, m’a croisé dans un « BBH ». Dans nos petits échanges, du coup, elle s’est curieusement mise à se lamenter et à me raconter sa part de « misères », le tout, dans un de ces tons tristes jusqu’à. En fait, elle estime qu’elle doit être « maudite ». Elle ne sait pas pourquoi Dieu ne lui donne pas aussi certaines « richesses », comme il en a donné à la nouvelle voisine… Hum! Je l’ai stoppé net et je lui ai alors sèchement demandé, ce qu’elle entendait même par « richesses ». Ah, la go me toisa et me trouva naïf. Elle m’avoua alors qu’au Cameroun, il y a ce qu’on appelle « Les S.E.R »(Les Signes Extérieurs de Richesses), visibles à l’œil nu. En fait, pour reconnaître un « riche », il suffit de bien observer ces identités remarquables, qui les caractérisent, apparemment:



ROULER DANS UNE VOITURE

Pour ma voisine frustrée, la voiture chez nous, est un signe d’aisance et de confort. Rouler en voiture, signifie donc « qu’on est arrivé ». Elle représente, le signe parfait d’une ascension sociale bien établie. C’est ainsi que, pour ceux qui ont la « grâce » divine d’en posséder une, comme la « starletteuse », la clé de la voiture devient un bijou luxueux qu’il faut trimballer et exhiber à temps et à contre temps. Elle ne quittera plus jamais les doigts.

Ah oui, il faut que tout le monde la voit. Peu importe si cette voiture ne vous appartient pas hein. Peu importe si vous l’avez louée ou empruntée. Peu importe si vous êtes le chauffeur de quelqu’un, qu’elle ait été volée, qu’elle soit bonne pour la casse… Voiture égale voiture! Et du coup, rouler dans une « caisse » , blase tant ceux qui vous voient dedans. Ils vous envient. Ils vous adjulent; ils vous regardent avec des yeux écarquillés, un genre là. Ils bavent! Ils rêvent. Et d’ailleurs, pour les hommes, c’est le moyen efficace et sûr pour coucher une femme. Normal! Elles adorent l’odeur du « carburant ».

AVOIR UN GROS VENTRE (Chez les hommes) / UN TEINT BRUN (Chez les femmes)

Ma voisine frustrée est convaincue que, le gros ventre chez un gars kamer, est un signe indiscutable d’une « bonne vie », de bien être en fait. Pour elle, grosse bedaine signifie donc, bonne alimentation, argent à gogo! Souvent, j’entend les gens dire aux ventrus : « Gars, on sent que tu as déjà un peu ! Ta vie dose hein. Qui te garde même comme ça?». Et pourtant, ce gros ventre, vient plutôt parfois de la mauvaise bouffe et de la gourmandise hein; et très souvent, d’un excès de bières, ou même du bête surpoids et d’une obésité souvent mal contrôlée. Mais, au Mboa, qui veut croire ainsi? On sait que le gros ventre chez un homme, est plutôt le signe parfait d’une vie d’aisance bien réussie.

Il en est de même pour les filles brunes. Me révéla ma voisine frustrée. Une fille au teint couleur taxi, me dit-elle, c’est celle dont la vie est aisée; celle qui utilise sûrement les laits les plus chers ; c’est la seule qui sait faire les soins corporels ; c’est l’unique qui peut faire un sauna. Est-ce que c’est alors donné? Le teint brun, c’est le signe indiscutable de la richesse. Ça se voit éh. Indiscutable! Ah, je comprend donc maintenant pourquoi toutes les femmes noires ont décidé de changer leur peau. Tant pis pour le « fanta-coka ». Et puis quoi? Elles veulent être dans le club des « riches », tout simplement.

« TCHOUQUER » AVEC UNE CARTE BANCAIRE

Ma voisine frustrée continua son decryptage sur les « riches ». En fait, quand elle voit un kamer avec une carte bancaire, « tchouquer » dans un distributeur, ah yaaaaa, elle est tout de suite convaincue que, c’est le petit frère de Samuel Eto’o devant elle. Avoir une carte bancaire, signifie que « la vie dose ». Un gars ou une nga qui «tchouque», est forcement le neveu du Ministre des Finances ; il a donc plein de fric. Il a évidemment, des comptes bancaires. Il est naturellement, plein aux as. Il est tout simplement « lourd » !

Du coup, on l’envie. On le craint. Car, avoir une carte bancaire chez nous, c’est posséder les millions en banque ; c’est faire de grosses transactions ; c’est pouvoir avoir l’argent à n’importe qu’elle heure. C’est être capable de sortir un billet de dix milles à toutes les secondes. En fait, c’est l’évidence d’une vie épanouie. Mais, ééééh, si ma frustrée de voisine, pouvait un seul instant imaginer que, parfois, dans la carte là, n y a même pas 10frs, oui 10frs en solde, et qu’on est même à « rouge » dans sa banque… Parfois même, elle a expiré depuis hein, car son propriétaire étant incapable de l’approvisionner.

« WHITISER » À TEMPS ET À CONTRE TEMPS

Ma frustrée de voisine sait que, chez nous, voix du Blanc égale argent. Donc pour elle, un gars ou une nga qui « whitise », a forcement beaucoup de fafio. Eh oui, « whitiser », c’est être très friqué ; c’est forcement être de bonne famille ! Le Blanc, c’est le fric. Pour elle donc, tous ceux qui parlent avec des tons, éwondotisé, haoussassé, bassa’aéé, bulué ou bamilékisé là, sont considérés comme de bons « villageois », et surtout, de bons « foirés »!

Parce que, un gars ou une go « riche », c’est celui ou celle qui parle le français en français; qui a su adopté le ton et l’accent breton ou parisien. Ceux là, c’est les « lourds ». La « whitisation », est un signe de réussite sociale, de belle vie, de richesse tout court. Les vrais « riches » « whitisent » avec leurs « beueueeuue, heueueu! Ah oui hein! Les pauvres ont généralement, des voix…alambiquées!

METTRE REGULIÈREMENT UNE VESTE

Un homme qui met une veste tous les jours, signifie pour ma voisine frustrée, qu’il est aux as. Que ce soit donc sous le soleil oh, dans la pluie oh, ça passe ; même les poches vides hein. Ya quoi ? Quand un gars est en veste, ça veut tout simplement dire qu’il est bureaucrate, homme d’affaires, super « riche »et hyper intelligent. Peu importe le genre de veste hein ; même si c’est zazou, avec dix fentes, multicolore, sauté, courtes manches, ma frustrée de voisine, elle, elle sait seulement que, veste égale argent.

Pour elle, un homme « responsable », respectable et super « riche », est donc celui qui peut porter la veste tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Même s’il l’a triée dans la friperie à Mokolo, et puis quoi encore? Veste égale veste ! La pauvre est sans savoir que, malgré cette grosse veste zazou au corps, certains hommes n’arrivent parfois pas à payer un taxi à 100 Fcfa hein, et avalent ainsi, des km à pieds.

SE BALADER AVEC DE LARGES TÉLÉPHONES PORTABLES, LE LAPTOP OU LA TABLETTE EN MAIN

Ma gentille frustrée de voisine sait que, chez nous, on a quatre opérateurs de téléphonie. Alors, pour un « riche », cela signifie automatiquement, quatre larges téléphones entre les mains. MTN oh, ORANGE oh, CAMTEL oh, NEXTEL oh, dedans. Quand un gars ou une nga marche donc avec ses quatre larges androïdes chinois là, (même sans crédit hein), sa grosse tablette ou son vieux laptop, hayaaa, ça tue seulement tout le monde hein. Là alors, c’est le terminator de la richesse, d’après la frustrée. Parce que, pour elle, ça veut dire qu’un tel gars ou une telle nga, a forcément, « les moyens du Moyen Orient ». Quatre gros chinois en main, un ordi portable et une tablette ? Qui le/la peut même? Ce doit forcement être le fils ou la fille du Ministre des télécoms !

QUE D’ILLUSIONS POURTANT…

Voilà ainsi présentés, ces signes d’illusions, qui font croire à certains de mes compatriotes, comme ma chère voisine que, quelqu’un est riche. Pour cette categorie, « RÉUSSIR », c’est afficher ces aspects éphémères, comme des trophées. Et ça finit par rendre les gens qui les envient, aigris ; ça les frustre ; ça les complexe, tout court. Tout simplement parce qu’au Mboa, c’est d’abord le « paraître », l’apparence, bref le matériel qui détermine l’être humain. On ne se bat donc que pour cela. Pour être respecté, il faut rouler en voiture, porter un costume ou un grand tailleur tous les jours, travailler dans un bureau, posséder toutes les nouvelles technologies…Sinon, on n’est carrément rien devant les autres. Et pourtant, les vraies « richesses », les bonnes valeurs, sont tout simplement morales. Et ce sont d’ailleurs les plus éternelles. Aucun vrai riche n’est vulgaire. La vraie richesse, est discrète.

C’est ainsi que, quand ce genre de personne arrive quelque part, et verse ses chinois là sur la table et se met à manipuler son lap ou sa large tablette là, souvent plus grosse que sa tête, en faisant semblant d’appeler de temps en temps…Maaama, le nombre de gens qui écarquillent les yeux et rêvent d’être comme elle, dépasse le million! On a seulement envie de cacher son ITEL ou son TECHNO 4 puces !

Ma voisine frustrée, me démontra alors que la nouvelle voisine était très « riche » par rapport à elle. Elle a une voiture, même vieille, et puis quoi? Elle parle comme les Blanches, elle a quatre téléphones, une tablette, elle est brune, genre « djansang » là… Une vraie « bénie ». Alors qu’elle, elle n’a rien de tout ça hein, malgré son boulot d’infirmière. Et pour que ma voisine se calme donc un peu, et cesse surtout de piailler, je lui ai offert ce matin, une de mes anciennes tablettes (chinoise hein). Je crois qu’elle va un peu cesser d’envier sa voisine. Elle est donc désormais « riche » elle aussi! Et pour la voix des Blanches, il faudrait juste qu’elle force encore un peu. Parce que sa part là, hum, c’est le français ewondontisé et un peu bamilikisé qu’elle « paklé » hein. Il faudrait donc bosser dur, pour atteindre le niveau de « richesse » de la voisine « starletteuse ».