Cameroun-Politique-Insécurité: Paul Biya promet un combat jusqu’à la «défaite définitive» de Boko Haram :: CAMEROON Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a promis un combat qui ne «se terminera que par [la] défaite définitive» de la secte islamiste Boko Haram.

#SuitesDunAccident S’exprimant vendredi au Quartier général de l’armée à Yaoundé, la capitale du pays, à l?occasion d?une cérémonie d’hommage à quatre officiers ayant péri le 22 janvier dernier des suites d’un accident d’hélicoptère dans la localité de Tchofo (Extrême-Nord), il a qualifié ce mouvement d’«organisation barbare».

«Notre infinie tristesse d’aujourd’hui ne doit pas nous conduire à l’abattement ou au renoncement, au contraire, elle doit renforcer notre détermination à poursuivre le combat contre un ennemi impitoyable et sans scrupules.»

Ce deuil, a-t-il déclaré, est celui de la nation tout entière et constitue, également, un hommage à tous ceux qui sont tombés pour l’honneur du Cameroun.

Évoquant une «perte cruelle et irréparable», intervenue de retour d’une mission de défense et comme un clin d’œil aux activistes de la sécession dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il a soutenu que le sang de ces braves soldats, tombés sur le champ d’honneur et sur la route du devoir, devait parler à ses concitoyens.

«Il nous interpelle et nous invite tous, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud, à réveiller notre conscience civique et patriotique, à nous souder davantage autour de ces trois couleurs que nous avons choisies en toute solidarité et souveraineté, à fusionner dans cette étoile unitaire gravée au centre de notre drapeau national, symbole ardent de foi et d’unité. Soyons un, restons unis.»

A titre posthume, les quatre disparus ont par ailleurs été promus à des grades supérieurs : le général de brigade Jacob Kodji a été fait général de division, le colonel Alphonse Nkameni a été promu général de brigade, et les lieutenants Aurélien Tchinda et Basile Souloukna faits capitaines.

FCEB/of/APA