GABON :: VINCENT ESSONO MENGUE : «Concrètement, ça ne va pas !» La langue du maire d'Oyem se veut très dure par rapport à la compétition qu’accueille sa circonscription municipale.

#CanActuelle Que pensez-vous de la Can qui se joue dans votre pays actuellement ?

Cette Can est une dépense de trop au moment où il manque des salles de classes. Quand il y a les salles de classes, il manque des tables bancs. Dommage que la priorité soit donnée à la Can et qu'on en vienne à dépenser des centaines de milliards dessus. Vraiment pour le Gabon c'est une Can de trop. Surtout qu'on venait d'en organiser une en duo avec la Guinée Équatoriale. Concrètement, ça ne va pas. Les dépenses sont de plus en plus revues à la hausse.

En tant qu’autorité municipale, lorsque vous observez la Can actuelle et les éditions précédentes, peut-on dire qu'il y a de l'effervescence autour de la compétition ?

Il n’y a pas beaucoup d'engouement car le choix de l'emplacement du site y est pour beaucoup. Nous avons vite fait le tour pour voir à peu près dans quelle localité de la commune planter le stade en attendant le spécialiste. Curieusement, on apprend que la Can se jouera à 17 km entre Oyem et Bitam.

Directement, j'ai déduit que cela n'avait pas de sens car le football c'est pour les jeunes et pas les vieux. Quand vous vous rendez dans nos villages, la plupart du temps vous trouvez plus de vieux que de jeunes. Les jeunes fuient les villages pour se rendre en ville question d'y poursuivre leurs études. Après tout, il n’y a pas de collèges dans les zones rurales.

Quel est concrètement l'impact de l'emplacement du stade D'Oyem sur la participation des supporters dans le stade?

Comment peut-on renvoyer la Can dans une zone pareille lorsqu'on sait que le recensement de la population de 1993 indiquait que plus de 73%de la population du Gabon vit dans les villes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% malheureusement c'est à ce même moment qu'on choisit de construire un stade dans un village. Bien évidemment un stade de ce niveau ne s'adresse pas aux 70 ans comme moi. Il s'adresse aux jeunes. Personnellement je ne suis pas motivé par cette Can.

Quelles sont les solutions que vous proposez pour « mettre le feu» sur les gradins?

Bénéficier de ce stade ici dans la ville d'Oyem aiderait les jeunes à s'entraîner sur place, pour les plus amoureux de sport. Ce qui nous permettra alors de nous vanter d'avoir des jeunes Messi, Eto'o, et bien d'autres vedettes encore.