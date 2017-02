CAMEROUN :: L’Etat veut encadrer les radios communautaires :: CAMEROON C’est l’un des chantiers du ministère de la Communication réaffirmé à l’occasion de la cérémonie des voeux de ce département ministériel.

#RadiosCommunautaires Le budget-programme de l‘année écoulée a permis l’installation et la mise en service de 12 radios communautaires ; en outre, un don chinois a servi à équiper 15 radios communautaires en matériels sur le territoire national. C’est ce qu’a laissé entendre le secrétaire général du ministère de la Communication vendredi 27 janvier dernier, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux au chef de ce département ministériel. Selon le SG, plusieurs actions sont envisagées en vue de coordonner les radios communautaires.

Notamment le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur de développement, de la cartographie des radios communautaires et confessionnelles ainsi que les centres multimédias polyvalents communautaires dotés d’une radio des 10 régions et les analyses grâce à un financement de l’Unicef déjà disponible, la consolidation du contenu relatif au statut juridique des radios communautaires élargi à celles dites confessionnelles, la finalisation et la mise en forme des statuts des radios.

Le Mincom envisage également la création d?une agence nationale de coordination des radios communautaires. Le projet de création de cette agence sera transmis au secrétariat général des services du Premier ministre, d’après les responsables du Mincom. La création d?une agence nationale de coordination des radios communautaires fait partie des résolutions et recommandations d’un atelier organisé par le Mincom à Mbalmayo du 12 au 14 décembre 2016 sur la problématique des radios communautaires.

Lequel a servi à actualiser des actes du premier forum des radios communautaires, en partenariat avec l’Unicef notamment. Il a été recommandé par ailleurs d’élaborer un plan de formation des professionnels des radios communautaires, la possibilité pour les radios communautaires de s’autofinancer à travers les prestations publicitaires en veillant au respect de la réglementation et de l’éthique, et l’ouverture d’une réflexion plus approfondie sur la problématique : quelle radio confessionnelle doiton assimiler ou rapprocher d’une radio communautaire ?

Le MIncom envisage aussi de mener un plaidoyer auprès du Conseil national de la décentralisation pour la prise en compte des radios communautaires dans le processus de décentralisation et un autre plaidoyer pour exonérer de taxes douanières les équipements acquis pour les radios communautaires. La présentation des voeux a été une occasion pour le ministre de la Communication d’en appeler à la responsabilité des hommes de médias dans un contexte marqué par trois crises, à savoir la crise sécuritaire avec la guerre contre Boko Haram, la crise économique avec la baisse du prix du baril, et la crise sociopolitique avec l’appel au fédéralisme et à la sécession dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Sur ce point, Issa Tchiroma a salué la dernière décision du Conseil national de la communication à l’encontre de certains médias.