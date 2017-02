CAMEROUN :: TRANSACTIONS FINANCIÈRES : Le téléphone portable au secours des banques :: CAMEROON Avec le temps, leurs offres et services ont conquis le coeur des usagers, qui aujourd’hui en font de plus en plus recours au détriment des microfinances.

#TéléphonePortable La mine serrée, le regard furieux, le pas très avancé, Carole Mbango sort d’un établissement de microfinance. Elle se dirige vers une station service. On se demanderait le rapport commun qu’ont ces deux lieux, mais très vite on comprendra. La femme, s’adresse au personnel en ces termes «s’il te plait mon fils, est ce que votre station propose des services d’envoi et retrait d’argent via un compte téléphonique?» la réponse affirmative de cet agent viendra poser un sourire sur le visage de cette quinquagénaire.

Lorsque le reporter s’approche de cette gérante de cyber, elle s’explique «généralement j’opère mes transactions dans cette microfinance, mais cela fait deux fois que je suis confrontée aux humeurs des employés et j’en ai marre. Mon fils m’a proposé d’ouvrir un compte à partir de mon téléphone et de le gérer à ma guise, c’est ce que je compte faire aujourd’hui.» Toute remontée à l’idée d’en parler.

Services offerts

Des exemples du genre, il y en a. Chaque jour qui passe, des usagers trouvent un motif de ne plus faire appel aux prestations offertes par l’une ou l’autre de ces agences de microfinances. Stanislas S.Mbengue, avoue en faire partie. Désormais, il mène la majeure partie de ses activités économiques à partir de son téléphone d’où son appellation est quittée de téléphone portable à «passe partout» dans son foyer. «Je fais mes achats grâce à mon téléphone, je règle mes factures à partir de mon domicile, je peux même acheter un ticket en cas de voyage. Pourquoi devrais-je me torturer en allant faire la queue dans ces agences qui aujourd’hui je considère comme traditionnelles.

Ma fille et mon épouse en sont même arrivées à surnommer mon téléphone étant donné que j’y passe souvent mes journées ». Pour Nina A., ancienne étudiante à l’université de Yaoundé I, tout a commencé lorsque les payements des droits universitaires ont pu se faire à partir de son téléphone et ceci en récompense du crédit téléphonique. Depuis lors, la jeune cadre employée dans une imprimerie à Yaoundé ne s’en est plus détachée.

«Je me rappelle que lorsque nous payions notre pension, on nous envoyait 1000 Fcfa de crédit de communication et pour un étudiant ce n’est pas rien, c’est en ce moment que mes camarades et moi avions souscrit pour l’ouverture d’un compte. À ce jour, il est toujours actif et me facilite la vie».se souvient-elle.

Gain de temps et d’argent

Pourquoi ces hausses, à l'heure où le paiement instantané via son téléphone portable? Parce que les citoyens y ont découvert des avantages. «C’est de plus en plus pratique et rapide», entend-on. La formule «pas un pas sans» n’est plus propre à une entreprise bien précise. Dorénavant, il devient difficile de longer une rue, un quartier ou un lieu public sans lire une pancarte liée à ces services. Dans les boutiques, les cyber-cafés, les call-box, les stations, les salons de coiffures, chacun y trouve son compte, le plus rapidement possible.

Outre ces quelques raisons, l’un des avantages évoqués par les utilisateurs c’est le l’accessibilité aux coûts. Si dans les microfinances considérées comme traditionnelles pour certains aujourd’hui, les prix d’envoi sont jugés élevés, ces nouvelles «banques virtuelles» ont misé sur les bas prix. «Quand je fais des opérations d’envoi via ces agences, je dépense deux fois moins que lorsque je vais dans les microfinances.

Cela me permet donc d’économiser», déclare Patricia Nke. Autre privilège, celui d’envoyer de l’argent à partir de son compte sans frais prélevé, incombe aux bénéficiaires d’en subir.