Développent des TIC : Le Cameroun 23ème pays en Afrique en 2016 :: CAMEROON Dans son rapport «Mesurer la société de l’information 2016», qui analyse le développement des TIC et télécoms dans 175 pays dans le monde, dont 46 pays en Afrique, l’Union internationale des télécommunications (UIT) classe le Cameroun au 23ème rang sur le continent noir, et au 148ème rang à l’échelle mondiale (contre la 146ème place en 2015).

#ZoneCemac La locomotive économique de la zone Cemac, qui est engagée dans un processus de développement d’une économie numérique sur son territoire, est surclassée par le Gabon, qui pointe à la 12ème position sur le contient en matière de développement des TIC et télécoms. Le Tchad, autre pays de la zone Cemac, ferme ce classement mondial avec le Niger.

A l’échelle africaine, Maurice (73ème au niveau mondial) demeure le champion du développement des TIC et télecoms, suivi des Seychelles, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, du Maroc, du Cap Vert, de l’Egypte, de l’Algérie, du Botswana et du Ghana.

Onze indicateurs permettent à l’UIT d’évaluer le niveau global de développements des TIC et télécoms dans les pays figurants dans l’étude. Ces indicateurs jaugent le niveau d’accès aux TIC et télécoms, leur usage et les compétences TIC dans chaque pays. Un classement général, selon une moyenne sur 10 points, est alors dressé par l’UIT.

En rappel, l’UIT est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC pour les communautés mal desservies. Elle ambitionne connecter tous les habitants de la planète - quel que soit l’endroit où ils habitent et quels que soient leurs moyens.