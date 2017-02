Cameroun: Le visage hideux du concours de beauté Miss Cameroun :: CAMEROON Le vaudeville que sert le Comité d’organisation Miss Cameroun (Comica) au public depuis quelques semaines est, pour dire le moins, inquiétant.

#JulieChegheu Ingrid Amougou, présidente de cette association qui organise depuis 2002, l’élection de la plus belle fille du Cameroun n’arrête pas d’écumer les médias publics (Cameroon tribune, Crtv radio et TV) pour servir des noms d’oiseaux à Julie Chegheu, la miss 2016 : « indisciplinée », « indisciplinée caractérisée »... Raison pour laquelle, Mme Amougou a décidé de destituer Mlle Chegheu, le 26 janvier 2016.

Mais un fait demeure constant. La rupture, que dire, la déchirure, entre le Comica et Julie Chegheu s’inscrit dans la laideur des scandales qui caractérisent cet évènement qui devrait pourtant célébrer la beauté. Car, avant l’affaire « Julie Chegheu », il y a eu, au cours de cette même année 2017, le désistement de la 2ème et 3ème dauphine. Les deux, comme par hasard ont refusé de cautionner la destitution.

Au point où, l’on a dû se contenter de la 4è dauphine pour sauver la face. Alors, est-on en droit de dire que ces trois jeunes filles, votées en 2016 comme étant les plus belles du Cameroun sont des erreurs de castings.

Mme Amougou répondrait certainement que l’enfer c’est la bande à Julie. Mais il faut rappeler à la présidente du Comica qu’en dehors des « trois indisciplinées » de l’édition 2016, il y a eu le scandale « Miss Cameroun 2014 ». Larissa Ngangoum 24 ans, avait été huée parce que jugée moins agréable à regarder comparée à ces dauphines.

En 2009, la Miss Anne Lucrèce Ntep, qui avait remporté cette édition a révélé le vice du Comica est de remettre les contrats aux candidates, curieusement, la veille du concours. Impossible donc, de discuter quoi que ce soit dans ce contrat.

dénonce la gloutonnerie d’un comité qui a fait main basse les lots dédiés à la gagnante du concours : une voiture Logan, un CTPhone, un Laptop, 52 semaines de soins de beauté offertes par les Brasseries du Cameroun, un téléviseur à écran plasma de 32 pouces, une somme d’un million de FCFA dans un compte ouvert à Ecobank...

A peu près les mêmes griefs égrainés par Julie Chegheu. Et Anne Lucrèce d’enfoncer : « la présidente du Comica – dont les accusations ne reposent sur rien – vous a-t-elle dit qu’elle m’a insultée, ainsi que ma mère qu’elle a traitée de ‘’pauvre femme’’, le jour du retrait de mon téléviseur ? C’est la même qui m’appelle un soir, à 23h, pour me dire qu’il y a quelqu’un à son domicile qui voudrait me voir.

En août, elle est allée raconter à la Crtv que j’avais déjà reçu ma Logan, que j’étais partie au Congo alors qu’elle avait fait voyager plutôt ma 1ère dauphine. Pour les six mois de formation que je devais suivre en Côte d’Ivoire, elle a exigé que je paie deux billets d’avion aux représentants du Comica. Toutes ces dérives sont prévues dans quel contrat de Miss Cameroun ? ». Alors, une question s’impose.

Quand plusieurs personnes reprochent des choses peu vertueuses à Mme Amougou, qui peut-elle convaincre qu’elle est sainte et les autres, des démons ?