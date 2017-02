MONDE ENTIER :: LA CHRONIQUE PIMENTE DE ROSE VIS À VIS DES FEMMES :: WORLD La jalousie d'une femme amoureuse est aussi vicieuse et dangereuse que les armes nucléaires . Elle prépare sa vengeance en douce avec beaucoup de patience, elle lime son arme avec amour et passion, croyez moi si vous êtes dans sa ligne de mire, elle ne vous loupera pas, elles sont tres minitueuses. Les femmes ont une nature de tueuse professionnelle, elles sont très fortes stratégiquement et très minitueuse dans les coups fourrés. Rien n'est fait au hasard.

#DeuxiemePosition Le simple fait aujourd'hui de sourire voir même de sympathiser avec certains hommes peut vous attirer des ennuis au point où vous devenez des cibles potentielles de leurs compagnes, A Paris certaines femmes sont capables de commettrent des crimes parce qu'elles ont peurs de la solitude, elles se sentent menacées de perdre leurs mecs, une femme ne s'attaque jamais à vous par hasar, il suffit simplement que sont mec pose un regard sur vous même si c'est un regard sans intérêt, et sans arrière pensée, il suffit que sont mec dit du bien de vous, même si c'est à votre insu, il suffit que son mec vous accorde un intérêt sans calcul, cela pourrait emener à de la haine, du sabotage et du complot en tout genre. Il suffit que son mec te manifeste de la sympathie, alors ma chère sache que tu es morte en guère.

Aujourd'hui avec Facebook, les choses ne s'arrangent pas. 30% de tes amis Facebook ce sont des femmes qui sont là pour régler leurs comptes à ton insu, elles contredisent tout ce que tu dis, elles démontent tout ce que tu fais, elles te dégomment sans ménagement, simplement par desir de vengeance elles font tout pour te rabaisser et t'humilier. Elles sont venues sur ta page avec un esprit revenchar.

Aujourd'hui nos ennemis sont paradoxalement nos amis Facebook. Ils sont là en sous marins et agissent sous des faux profils. Dès que tu postes un truc , on t' allume. ah oui vive la nouvelle technologie . Comme je le dis assez souvent, mesdames s'ils vous plaît calmez vous. Toutes les femmes ne focalisent pas sur les mecs comme vous pouvez imaginer, il ya des femmes qui ont beaucoup de grandeur, qui savent ce qu'elles veulent, oui des femmes qui refusent d'être des femmes objets. Des femmes très cool, qui sympathisent avec tout le monde, hommes comme femmes sans intérêt particulier. Elles ont pleins d'amis et elles respectent leurs amis masculins simplement parce qu'elles les considerent au même titres. Il ya une catégories de femmes considérées comme les femmes de tête. Elles ne focalisent pas sur le physique, ces femmes fortes qui n'ont pas pour obsession le Q.

Souffrez de savoir qu'il ya des femmes qui s'asument completement par elles mêmes et qui refusent toute subordination face à ces femmes qui les relégues en deuxieme position. soupsonnez une femme de vouloir séduire votre homme, c'est vous mettre en avant en la faisant passer pour une désespérée qui n'a pas d'autre choix que de se faire coltiner en deuxieme position et c'est très réducteur. Dans vos petites têtes de femmes amoureuses, votre fierté vous aveugle au point ou vous relégué les autres femmes en deuxieme position derrière vous. Oui vous vous mettez en avant. Est ce qu'il vous arrive de refflechir un tout petit peu. Votre homme n'est pas le nombril du monde, le fait d'aimer un homme ne signifie pas que toutes les femmes auront du beguin pour lui, Il faut savoir que toute les femmes n'acceptent pas de jouer le second rôle, oui de passer en deuxieme position.

Il existe des femmes fières qui choisissent délibérément leurs compagnons de vie en fonction de ce qu'elles ressentent pour lui et non par désespoir, ou par opportunisme. Oui les femmes qui refusent de jouer les roues de secours, les femmes qui choisissent qui aiment, et qui refusent de partager l'être aimé. Le plus important, il ya des femmes qui s'assument completement, et qui font le choix de vivre seul. Les femmes qui n'ont pas peur de la solitude. Le célibat n'est pas toujours une contrainte, il faut être mûr dans la tête et pouvoir d'assumer financièrement, pour le comprendre. Arrêtez de poser vos regards sur certaines filles comme si elles n'attendaient qu'à mettre le grappin sur vos mecs, arrêtez de poser les regards sur certaines filles comme si elles n'attendent qu'à jouer le second rôle, arrêtez de penser que parce-que vous êtes en couple celles qui ne le sont pas sont des pestiférées. Arrêtez de pensez que parce que vous êtes amoureuse que tout le monde vous envie. Arrêtez de vous dévaloriser vis à vis de vous même et de vos soeurs à cause des hommes.

Arrêtez de perdre la tête et la raison parce que vous êtes amoureuse. Arrêtez votre méchanceté parce-que vous êtes amoureuse. L'amour ce n'est pas la guerre, l'amour ce n'est pas le bras de fer. L'amour n'est pas la contradiction. L'amour ce n'est pas un combat. L'amour ce n'est pas une épreuve de force, L'amour c'est la confiance en soi même et la confiance en l'autre. L'amour c'est l'estime de soi-même, l'amour c'est la sérénité et la paix intérieure sinon ce n'est pas de l'amour. Quand tu as un travail, quand tu es véhiculé, quand tu as un logement, quand tu es une femme belle et intelligence . Le plus difficile à avoir ce n'est pas un homme à épouser. Le plus difficile et le plus courageux c'est de choisir la liberté de choix en fonction de tout ce que j'ai cité plus haut. Femmes, Arrêtez vos conneries !!!!!!