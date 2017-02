Can Gabon 2017: Les Lions indomptables en finale ; le Cameroun retrouve ses marques. (Texte et Images) :: CAMEROON L’équipe du Cameroun a obtenue le ticket pour la finale en battant le Ghana par 2 buts à 0 au stade de la renovation de Franceville. Les lions se remettent sur orbite.

#CapitaineBenjaminMoukandjo Le Ghana dans la sauce

Une victoire qui a provoqué l’ire chez les supporters. Par leur qualification pour la finale, Au coup de sifflet final de l’arbitre Gambien, l’onde de choc est partie du stade de Franceville pour se repandre dans tout le Gabon. Libreville la capitale est entrée en ebullition. Tout ce que le Cameroun compte de ressortissants est descendus dans la rue pour saluer la qualification des Lions. Le quartier populaire Nkembo et la gare routiere, point de rencontre des Camerounais ont été pris d’assaut. Jusqu’au petit matin, des milliers de jeunes brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “ Nous sommes les meilleurs” ou “Parlez encore” en scandant “Le Ghana dans la sauce” sous les yeux admirateurs des Gabonais et envieux des Ghanéens. Au Carrefour Nkembo, le chant de ralliement “ Au Cameroun berceau de nos ancettre”, l’hymne national à été antonné. La foule l’a chanté, les yeux fixes vers le Cameroun. En pensant à la prochaine victime; les pharaon d’Egypte.

La Bande au capitaine Benjamin Moukandjo.

Ils ont déjoués tous les prognostics et fait mentir les commentateurs. Avec une preparation cahoteuse, des defections à la pele, une formation “douteuse” On ne les attendait pas à la finale. Les projections les plus “fiables” les placaient tout au plus au quart de finale. Seulement, nous y sommes, les revoilà. L’affiche est connue: Lions indomptables contre les pharaons d’Egypte. Apres avoir éliminé tour à tour le Gabon, pays organisateur, le Senegal super favori, ils ont marché sur le Ghana, un autre favori de la can 2017 avant de les batter par 2 buts à 0. On decouvre là une equipe des Lions qui sort de la cuisse de JupiterOn connait des individualités comme Njié Clinton, Nicolas Nkoulou, Aboubacar Vincent qui eux, sont absents du stade. Mais qui sont donc ces Camerounais qui soulevent les foules et forcent l’admiration ? C’est le capitaine Benjamin Moukandjo qui a trouvé les mots justes “ Nous sommes une bande de copains. Un groupe qui n’a pas de star” Une equipe qui joue comme un club, determine à remporter la victoire finale. On a decouvert Oyongo, Ndip Tambe, Siani, Zoua, Teikeu,Ngadeu, Bassogog, Fai, Ondoa…Une equipe atypique qui pour ideal de “ramener le trophée a la maison” Contre L’Egypte Dimanche, quinze ans après la derniere victoire de 2002, gageons que les lions vont prendre leur revenge de 2008 sur les pharaons.

