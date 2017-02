   CAMEROUN :: Nord-Ouest, Sud-Ouest : Jean-Jacques Ekindi contre les dérives :: CAMEROON

Ce que le? Des échanges sur le problème actuel organisés dans un « débat fraternel, ouvert, inclusif dans le cadre des institutions de la République. » « Parce que nous savons que la paix et la concorde sont des biens inestimables, parce que nous savons que les mouvements sociaux prennent toujours des formes singulières dont personne n’est maître (…) nous avons l’impérieux devoir de préserver le Cameroun et les Camerounais de toute dérive », ajoutera le leader du MP, en présence de présidents de fédérations du parti, des militants et des sympathisants.

#ConventionOrdinaire Jean-Jacques Ekindi, le coordonateur général du Mouvement progressiste (MP), souhaite que l’école reprenne normalement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest « dans les plus brefs délais. » L’appel a été lancé ce 31 janvier 2017 à Douala, à l’occasion de la présentation des vœux par les cadres de cette formation politique à leur leader.

Tchuiiiiip



Une vendeuse de beignet au marche Mbopi aurait pu tenir les memes propos avec plus d'aisance...



Quel CONTENU le leader qu'Ekindi est suppose etre met-il dans ce dialogue en terme d'acteurs et de sujets a debattre et dans tous ces sujets, notament la forme de l'etat, quelle est sa position personnelle ou celle du parti qu'il est suppose dirriger???



La est la question. La question avec nos intellectuels camerounais c'est ce manque de substance criarde...cette tendance a parler pour ne rien dire...pronnoncer des phrases qui soulevent des questions a tous les mots pronnonces...



Ekindi est un homme du passe et du passif...qu'il circule!!!