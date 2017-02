BELGIQUE :: La grande soirée flash-back hits africains 90's - 2000 :: BELGIUM Ce samedi 04 février, venez vibrer aux rythmes de votre jeunesse ou découvrir la jeunesse de vos aînés et parents. L’association African Culture Past & Future organiser une première édition de la soirée Flash-back !

#SoiréeFlash-back Au programme, outre un traditionnel plat africain, il y aura surtout des hits et des tubes des années 90-2000 ! Hits africains, même si pour la plupart, ils seront camerounais. Retour sur des zouks, des makossas, des mangambeu, des kwassa-kwassa, des mayebo, du hi-life, des salsa qui ne vous laisseront certainement pas indifférents.

Préparez vos jambes, parce que, à partir de 23H00, ça va swinguer ! Et venez avec les plus jeunes, qui ne se souviennent que de sons. Ils sont assez grands maintenant pour danser aussi !

En première partie, entre 18H30 – 22H00, une soirée culturelle, avec quelques artistes tels que Gigi Mone, Cymon & the Band pour les percussions, Jah Mae Khan pour la déclamation, ou La chorale By faith pour le Gospel. Agrémentée d’un bon repas et d’une exposition sur la naissance du Cameroun. Les jeunes ne savent pas d’où et comment le Cameroun a été constitué. Ils auront une réponse.

Et comme les Lions sont qualifiés pour la finale, venez fêter ça dignement avant qu'ils ne battent les Pharaons !!!

Alors, rendez-vous ce samedi 04 février à la salle Clem – 7 rue du Ropsy chaudron, Anderlecht, à la sortie du métro Clemenceau - à partir de 18H00 pour la partie culturelle, mais surtout à partir de 23H00 pour la soirée flash-back !! Pressez-vous !