CAMEROUN :: Grossesses précoces : La cote d’alerte chez les jeunes :: CAMEROON Des journées de sensibilisation ouvertes à leur intention lundi dernier s’achèvent ce jour à l’Hôpital Gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (Hgopy).

#De La Les statistiques obtenues à la clinique des adolescents à l’Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (Hgopy) entre janvier 2015 et juin 2016 donnent froid dans le dos. La proportion des accouchements chez les jeunes filles dont l’âge se situe entre 13 et 19 ans indique que 308 sur 3869 jeunes filles accueillies dans cette formation hospitalière sont enceintes, soit 7,96 %.

Sur les 308 grossesses en question, 175 cas sont compliquées, soit un taux de 56,82% exposées aux hémorragies, à la mort fœtale in utero, déchirure du périnée et morts-nés, entre autres. Une situation alarmante qui a amené le directeur général de l’hôpital, le Pr. Angwafo III Fru Fobuzshi à initier des journées portes ouvertes depuis lundi dernier en vue de sensibiliser les jeunes pour éviter certains dérapages.

Elles se déroulent dans le cadre de la mise sur pied de cette structure d’écoute pour les jeunes de 10 à 19 ans depuis 2015. Pendant trois jours, les élèves de plusieurs lycées et collèges y compris ceux des écoles primaires ont échangé sur les manifestations de la puberté, les conséquences des avortements, l’usage des contraceptifs entre autres

Depuis lundi, la salle de conférences de l’hôpital s’est transformée en une salle de classe dans laquelle, élèves du primaire jusqu’au secondaire s’entretiennent sous forme de questions-réponses avec le personnel sur tous les sujets sans tabou.

« Nous nous sentons plus à l’aise parce que les infirmiers sont attentifs à nos problèmes et nous donnent des bons conseils. Ce qui est différent de ce qui se passe avec nos parents qui ont souvent honte de nous parler de la sexualité », confie une élève de Première au lycée de Mballa II. Pour le personnel d’encadrement, il est question d’améliorer l’accessibilité de ces jeunes enfants aux actes médicaux liés à la santé de la reproduction.

C’est pourquoi, un accent est mis sur la sensibilisation de nombreux jeunes sur le planning familial, l’usage des méthodes de contraception, la conscientisation des jeunes filles et des jeunes hommes, les conséquences néfastes des actes de violences sexuelles, l’avortement et les grossesses précoces, la lutte contre les Ist/VIH .