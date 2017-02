CAMEROUN :: Mise en bière : Vive émotion :: CAMEROON Le début des obsèques des quatre militaires decédés dans le crash du 22 janvier dernier a eu lieu hier en présence du MINDEF, Joseph Beti Assomo.

#JosephBetiAssomo Ils sont morts pour la patrie. Engagés dans la défense de l’intégrité territoriale du Cameroun, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram à l’Extrême-Nord. Compréhensible que le Vert-Rouge-Jaune» habille la morgue de l’hôpital général de Yaoundé, hier. Des sanglots étouffés dans cette enceinte où les mines tristes se confondent, éclatent. Les élèves officiers d’active de l’Ecole militaire interarmées (EMIA) viennent de déposer le dernier des quatre cercueils, tous drapés aux couleurs nationales, devant le clergé et une assistance littéralement dans un bain d’émotion.

Quatre familles biologiques mobilisées, aux côtés des officiers généraux, officiers supérieurs de, compagnons d’armes et membres du gouvernement, ne se retiennent pas devant la cruauté de la vie, la vérité de la mort. On gémit, on se tord. La douleur de la séparation brutale du 22 janvier 2017 entre le général de brigade Jacob Kodji, le colonel Alphonse Nkameni, les lieutenants Basile Souloukna Ngrassou et Brice Aurélien Chinda Mu Tankam, ébranle. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, s’incline tour à tour devant chacun des cercueils.

Il adresse, après, à chacune des veuves, un message verbal de condoléances accompagné d’une poignée de main. Face à l’affligeant drame, le clergé invoque le soutien du Grand Consolateur, le Tout-Puissant. Prêtes, imams, pasteurs, évêque se succèdent à la chaire pour avoir l’impuissance de l’humain face à la dureté de l’épreuve de la mort.

Tous invitent à l’espérance en ce moment d’épreuves et implorent la miséricorde et la bonté du Seigneur, afin de combler le vide créé par cette disparition dans le cœur des membres de la famille, et au sein de l?armée camerounaise. Ils prient pour le repos éternel de l’âme des braves soldats qui seront inhumés demain, dans leurs villages respectifs.