France- Cameroun, Diaspora: TCHAKALA VIP revient avec "Cœur partagé". L´épineuse question de l´infidélité chez la femme (Texte et vidéo) TCHAKALA VIP, c´est l´artiste camerounaise qui donne du fil à retordre aux conservateurs. Qu´on l´aime ou pas, elle ne passe pas inaperçue. Elle qui s´est taillée une place dans la scène musicale camerounaise et les boîtes de nuit avec des titres provocateurs tels que "Belle-mère", "Position 74", "Petit Cochon", "Eau dans Coco" revient cette fois-ci avec un single dont le clip lui atteste une certaine maturité: une belle mélodie et un rythme doux.

#C´estL´artisteCamerounaise Celle qui a chanté par le passé "je m´en fous des belles-mères" a désormais un "Cœur partagé". Elle met sur le tapis la question sensible de l´infidélité chez les femmes, celles qui mènent une double vie.