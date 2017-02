CAMEROUN :: Commune urbaine de Yaoundé VI : Plus de 2, 5 milliards FCFA de budget en 2017 :: CAMEROON C’est ce qui se dégage notoirement de la Session ordinaire du conseil municipal tenue le 1er février dans la capitale. Esther Effa la maire par intérim a appelé tous les conseillers municipaux à l’unité pour une commune de Yaoundé VI forte et au service de ses populations.

#EstherEffa Baptême de feu ce mercredi 1er février pour Esther Effa, naguère 1er adjoint au maire du 6ème arrondissement de la capitale. Celle qui le 16 janvier 2017 est devenue maire par intérim de Yaoundé VI, a véritablement pris le commandement aujourd’hui, après la mort du regretté Paul Martin Lolo dont le décès est intervenue le 10 janvier dernier à Limoges en France. Pour la première fois, la maire par intérim, a présidé la plus importante cérémonie d’une commune : l’adoption du budget annuel et l’approbation du compte administratif.

Un budget qui pour l’exercice 2017, s’élève à 2 523 760 000 FCFA, avec une augmentation de 575 260 000 FCFA en valeur absolue, et 22,67% en valeur relative par rapport à 2016. Esther Effa a indiqué que « les projections budgétaires ci-dessus mentionnées se fondent essentiellement sur les ressources propres de la mairie », avant de nuancer qu’à ce budget de 2 523 760 000 FCFA, il faut tenir compte de la somme de 450 millions offerte par le Fonds d’équipement intercommunal (Feicom) au titre de la 2ème tranche d’argent dédié à la construction de l’immeuble siège de la mairie de Yaoundé VI. De ce qui précède, le budget propre de la mairie, est de 2 milliards 72 millions 360 mille FCFA.

La maire de Yaoundé VI a décliné les priorités du budget d’investissement pour 2017. Les microprojets qui passent ainsi de 268 millions FCFA à 350 millions. Les pistes piétonnes, le reprofilage des routes en terre, les bornes fontaines, l’électrification des quartiers. « Je vous tends la main pour une franche et sincère collaboration.

Ma porte est ouverte à tous. S’il y a quelque chose qui ne marche pas, qu’un conseiller municipal vienne me rencontrer. Il ne sert à rien de jeter des peaux de banane sur la piste de quelqu’un, parce qu’en tant que famille, les échecs comme les réussites, nous sont communs », a lancé Esther Effa à l’endroit des 39 conseillers municipaux de sa commune, et dont tous étaient présents des travaux qu’a supervisés le préfet du Mfoundi Jean Claude Tsila.

La nouvelle maire n’a pas manqué l’occasion de solliciter le sage conseil et l’appui des autorités administratives et sécuritaires, pour la réussite de sa délicate mission. En dépit de plusieurs problèmes rencontrés dans le compte administratif 2015 avec son prédécesseur, Esther Effa, eu égard au contexte, a prié ses camarades de passer l’éponge dessus, et d’approuver ce dernier par acclamation. « La mairie de Yaoundé VI reste debout et très ambitieuse pour ses populations », a enfin scandé la nouvelle maire.

Esther Effa a enfin rendu un vibrant hommage à Paul Martin Lolo, le maire de Yaoundé VI décédé le 10 janvier dernier, et dont les obsèques ont lieu les 03 et 04 février 2017 à Yaoundé son village natal.