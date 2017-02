CAN 2017 : le Cameroun rejoint l'Egypte en finale ! :: CAMEROON

#FinaleL'Egypte Ce n'est pas encore cette fois que les frères Ayew pourront triompher lors d'une CAN. Ce jeudi, dans le choc mettant aux prises le Cameroun et le Ghana, ce sont les Lions indomptables qui ont pris le dessus et gagné le droit de défier en finale l'Egypte, dimanche à Libreville. Dominateurs en première période, les joueurs de Hugo Broos ont fait la différence après la pause, alors que les Black Stars se montraient les plus dangereux.

Après un coup franc tiré côté droit par Moukandjo, Ngadeu Ngadjui a profité d'une déviation involontaire et bizarre - un peu de la tête et du dos - de John Boye pour récupérer le ballon au second poteau, le contrôler (non sans difficulté) et marquer dans un angle fermé sous la barre (1-0, 72e). Le Cameroun a assuré sa qualification sur un contre dans le temps additionnel, Christian Bassogog remportant son duel face à Bassogog (2-0, 90e+3).

Il s'agit de la première finale du Cameroun depuis 2008. Cette année-là, les partenaires de Samuel Eto'o et Rigobert Song s'étaient inclinés en finale face à... l'Egypte (0-1). Quadruple vainqueur de la compétition, le Cameroun n'a plus remporté le titre depuis 2002. Le Ghana, quant à lui, affrontera le Burkina Faso dans le match pour la troisième place.