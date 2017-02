Cameroun 2 VS Ghana 0 : Le Cameroun s'invite en finale , c'était en live sur camer.be :: CAMEROON Ce jeudi, à 20 heures, l'affiche de la seconde demi-finale de la CAN 2017 oppose le Cameroun au Ghana. Le Ghana, qui a vaincu la RD Congo en quarts de finale (2-1) grâce à deux buts des frères Ayew, croisera le fer avec les Lions Indomptables du Cameroun qui a éliminé en quarts le Sénégal aux tirs au but . Il faudra souligner que les Lions indomptables n'ont plus atteint cette étape de la compétition depuis leur défaite contre l'Égypte en 2008 au Ghana.

#LionsIndomptables Les "Blacks Stars", déjà titrés en 1963, 1965, 1978 et 1982, rêvent de décrocher de nouveau un trophée depuis plus de 30 ans. Le Ghana a pourtant tout essayé au cours de la dernière décennie. L’équipe a été au moins demi-finaliste lors des cinq dernières éditions.

Avec chacun quatre Coupes d'Afrique au compteur, le Cameroun et le Ghana ont l'habitude des grands rendez-vous. L'affiche de la seconde demi-finale de la CAN de ce soir promet un beau spectacle entre les "Lions Indomptables" et les "Blacks Stars". La rencontre de choc en dessous....