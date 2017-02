   CAMEROUN :: Quartier général : Paul Biya annoncé aux honneurs militaires :: CAMEROON

Canada Canada bifaka_bilolo

Au fond voilà ce qui arrive quand on focalise sur un individu.

On veut qu’il soit omniscient et même omnipotent.

Pendant qu’on focalise sur chacun de ses déplacements on perd de vue que cet homme est octogénaire et est plus au crépuscule de sa vie qu’à l’aube de sa vie.

Un intervenant de ce forum me disait il y’a pas longtemps : « L'OPPORTUNISME EST LA PLUS GRANDE DES VERTUS EN POLITIQUE!!! »

Il a dû sans doute oublier que Biya demeure avant tout politicien et a donc ce qu’il appelait la plus grande des vertus à savoir l’Opportunisme.

Contrairement à ce que ce qui est dit au post#2 , Biya a le choix et fait œuvre d’opportunisme politique et je tiens cette certitude de l’auteur du post # 2 et ses propos sur l’opportunisme et la vertu en politique.