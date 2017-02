   RD CONGO :: Exclusivité: La lettre historique de feu Etienne Tshisekedi à l'empereur Albert Kalonji après l'assassinat de Patrice Lumumba :: CONGO DEMOCRATIC

RD CONGO :: Exclusivité: La lettre historique de feu Etienne Tshisekedi à l'empereur Albert Kalonji après l'assassinat de Patrice Lumumba :: CONGO DE Voici la lettre historique de Me Tchisekedi wa Mulumba, adressé à l’empereur Albert Kalondji parlant de l’assassinat de Patrice Lumumba (assassiné à Lubumbashi) et ceux de ses camarades combattants du MNC/L assassinés à Bakwanga, sous la règne de Kalondji Albert.

Un vrai crapeau ce Titsekedi...



Apres avoir complote avec la bande a Mobutu pour priver Lumumba de l'exercice du pouvoir qu'il avait legitimement acquis dans les urnes et l'assassiner en plus, l'imbecile s'etonne qu'on lui ait vole sa victoire acquise dans les memes urnes en 2011...



Meme avec l'age, il n'a pas cru bon de se repentir de ses turpitudes passees, ne serait-ce que pour aider son peuple a exhaurciser son passe douloureux...



Dire que le chien galleux voullait jouer aux donneurs de lecons...



Non, la loi du KARMA ne ment pas...



Vivement, qu'on ne voit plus jamais ce genre de crapules en Afrique...