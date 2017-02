L'UPC appelle à la mobilisation et à la mutualisation des énergies de toutes les forces progressistes, afin d’éviter au Cameroun de sombrer dans une d? Le Bureau du Comité Directeur (BCD) de l’Union des Populations du Cameroun (l’UPC) s’est réuni à Douala en sa session ordinaire le samedi 28 Janvier 2017.

#LeBCD Cette session était présidée par le camarade WASNYO Samuel de la MIFI, assisté en qualité de rapporteur du camarade BAYEMI André du MFOUNDI.

Après l’examen et l’adoption de l’ordre du jour, le BCD a scruté les finances du parti avant de se pencher sur le suivi de la décision de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) suite à la plainte de l’UPC contre l’Etat du Cameroun déposée en 2012, la situation nationale, l’état de l’organisation du parti, les préparatifs liés à la tenue des prochaines sessions du Comité Directeur (CD) et le prochain congrès du parti, le travail de concertation avec les autres « familles » upécistes.

Au sujet de la décision de la CADHP, le BCD s?en félicite et en prend acte. En même temps, le BCD approuve les premières initiatives entreprises par le Secrétariat du CD ; il prescrit la mise en application scrupuleuse de toutes les recommandations y afférant. En outre, le BCD recommande plus de diligence aux commissions mises sur pied à cet effet, afin que les actions entreprises parviennent à leur terme.

Quant à la situation nationale encore fortement marquée par la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dites « anglophones », le BCD déplore la rupture du dialogue entamé ; ce qui ouvre le chemin à l’impasse.

Le BCD condamne fermement le recours quasi systématique de la part des pouvoirs publics, à une politique de chasse aux sorcières, marquée par des arrestations, des détentions arbitraires et des kidnappings de citoyens, au nom de la fameuse loi anti terroriste et en violation des traités et conventions internationaux ratifiés par notre pays.

Une déclaration du parti relative à ces derniers développements sera publiée incessamment.

Le BCD en appelle alors à la mobilisation et à la mutualisation des énergies de toutes les forces progressistes, afin d’éviter à notre pays de sombrer dans une dérive dictatoriale et autocratique.

Pour les autres questions évoquées, le BCD interpelle les départements formation, organisation et finances, quant à l’urgence de mener à terme les axes évoqués de leur plan d’action, lors du précédent Comité Directeur(CD).

Le BCD entérine la décision du Secrétariat au sujet de la date choisie pour la tenue du CD de février et évoque quelques pistes de réflexion quant aux préparatifs du prochain congrès.

En ce qui concerne l’élan de concertation avec les autres « familles » upécistes, malgré la volonté désormais affichée de la part de nos vis-à-vis d’en changer l’orientation, le BCD recommande la poursuite de ce travail d’échange et de concertation dans l’intérêt des populations kamerunaises.

« Un autre Kamerun est possible, d’autres choix sont nécessaires ».

Pour le Bureau du Comité Directeur

NKAKE EDIMO Victor

Secrétaire National à la Presse et Communication