BELGIQUE :: Théo Francken au Cameroun : «Il est important de collaborer » :: BELGIUM Quel est l’objet de votre visite au Cameroun ?

La communauté camerounaise est très importante pour la Belgique. C’est la deuxième communauté sub-saharienne en Belgique avec 11000 habitants. Cela veut dire qu’il y a beaucoup de Camerounais en Belgique et c’est très important d’avoir de bonnes relations entre nos deux gouvernements et nos deux pays. Les Camerounais sont des hommes et des femmes qui travaillent dur. Ils contribuent à la croissance de notre économie, et c’est très important. Mais il y a des soucis en matière d’immigration dans toute l’Europe.

#LesCamerounais L’Europe n’est pas stable pour l’instant. Vous savez, ce n’est pas évident avec la crise d’asile, les attaques terroristes, l’instabilité politique… De ce fait, c’est très important de collaborer en matière de migrations avec les pays africains. C’est la raison pour laquelle je suis ici. Premièrement, pour m’entretenir avec le ministre de l’Enseignement supérieur et les autres ministres sur l’augmentation des demandes de visas d’étudiants camerounais pour la Bel- gique. Et deuxièmement, pour signer un accord sur les migrations. Nous allons d’abord axer notre action sur la campagne de prévention contre la fraude des documents en matière d’obtention de visas d’étudiants et de demande d’asile.

Voyez-vous, 70% des documents présentés dans les services consulaires sont falsifiés. Y compris des références bancaires. C’est une forte préoccupation. Les Camerounais peuvent venir étudier en Belgique. Mais cela doit se faire dans un cadre légal. Ensuite, nous allons signer un accord avec le gouvernement camerounais pour améliorer la coopération entre nos deux pays notamment sur le retour volontaire ou obligatoire des migrants, si c’est nécessaire.

Combien y a-t-il de demandes de visas d’étudiants camerounais enregistrées dans les services consulaires belges ?

Ce nombre varie entre 250 et 300 par an. Ma visite s’inscrit aussi dans le cadre d’une campagne de prévention pour limiter les demandes d’asile. Le Cameroun est un pays stable, un pays sûr. Si d’aventure, des demandes d’asile sont fondées, ceux qui les ont présentées accèdent en Belgique aux avantages prévus par les statuts de protection internationale.

Qu’attendez-vous des Camerounais ?

Nous attendons que les demandes de visas des Camerounais soient correctes et légales. C’est aussi cela la richesse de nos relations bilatérales. Nous avons des Camerounais qui font de brillantes études en Belgique et qui reviennent ici et contribuent au développement du pays et donc à la richesse de relation bilatérale.

Quelle est l’orientation de la politique d’immigration belge ?

La politique belge d’immigration est très claire. Nous sommes très stricts vis-à-vis de ceux qui abusent de notre hospitalité. C’est la ligne rouge du gouvernement belge en matière d’immigration à ne pas franchir.

Absolument ! Qu’on soit Européen ou Africain…. La fraude c’est la fraude.

Etes-vous souvent tenté par des mesures anti-migratoires comme cela se fait dans certains pays ?

Les Etats-Unis, par exemple, constituent un pays de migrations. Ils sont très stricts sur la lutte contre le terrorisme. Nous également, nous sommes très stricts pour éviter le terrorisme. Les migrations doivent être légales. En Belgique, on n’aime pas les migrations illégales. Car l’illégalité n’est pas correcte, ce n’est pas juste. Alors comme secrétaire d’Etat, je dois être correct, je dois respecter la loi et l’appliquer, c’est mon devoir quotidien. J’étais en Algérie il y a quelques jours, et c’était la même chose.

Bien qu’étant membre de l’Union européenne, estimez-vous que chaque pays a la latitude de définir sa politique d’immigration sans gêner les autres?

Sur les migrations, il y a déjà beaucoup de contenus qui sont décidés au niveau européen. Par exemple, le regroupement familial. Ce sont des directives européennes. Quand on parle de migrations étudiantes, tous les visas étudiants se règlent par une directive de l’Union européenne. Les directives sur le marché du travail sont aussi réglées par l’Union européenne. Il y a déjà un cadre, une norme, qu’est-ce qu’on peut faire ? Qu’est-ce qu’on ne peut pas faire ? Mais dans ces directives, il y a la possibilité de maximaliser les options et les conditions, ou de minimaliser les conditions. Mais le cadre, c’est un cadre européen. Tous les pays membres de l’Union européenne n’ont pas la marge de faire ce qu’ils veulent, c’est impossible parce que ce sont les directives européennes qu’on doit appliquer. Je pense que c’est mieux comme ça qu’il y ait un cadre. Mais je pense aussi que c’est nécessaire que la souveraineté des Etats-membres puisse prévaloir pour décider dans le cadre européen ce qu’on veut ou ce qu’on peut maximaliser.