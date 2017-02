COMMUNIQUE Ambassade du Cameroun en France: REPRISE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES A FRANCE-NORD-SAISON 2017 Le Point Focal d’Elections Cameroon (ELECAM) France-Nord à l’Ambassade du Cameroun en France, porte à la connaissance des membres de la Communauté camerounaise, des Représentants des Partis politiques camerounais, ainsi que les Associations de camerounais de la diaspora, et acteurs de la société civile camerounaise de la Diaspora, relevant de la circonscription électorale de France–Nord, de la reprise active des opérations d’inscription sur les listes électorales pour l’année 2017 en cours.

#PointFocal A cet effet, le Point Focal ELECAM invite les futurs électeurs à bien vouloir se rapprocher de ses services sis au 73, rue d’Auteuil, 75016 Paris, tous les jours ouvrables, aux heures légales de service.

En outre, dans la perspective d’optimisation et de capitalisation de la nouvelle saison, le Point Focal informe tous les acteurs que plusieurs sessions spéciales se tiendront au cours du mois de février 2017 destinées à assurer les inscriptions et/ou le renouvellement des inscriptions sur les listes électorales des camerounais établis et/ou résidant en France.



Lesdites sessions se dérouleront dans la Salle de fêtes de l’Ambassade, sise au 73, Rue d’Auteuil, 75016- Paris, suivant le calendrier ci-après :

-Samedi 5 février 2017 de 12h à 17h ;

-Samedi 19 février 2017 de 12h à 17h ;

-Samedi 25 février 2017 de 12h à 17h.



Par ailleurs, le Point Focal exprime clairement sa volonté, sa disponibilité et son engagement à répondre aux sollicitations venant de toute Association, Parti politique et autre mouvement communautaire de ressortissants camerounais de France-Nord sans exclusive, qui souhaiterait sensibiliser ou informer ses membres sur les modalités d’inscription sur les listes électorales conformément à la règlementation en vigueur au Cameroun./-

Copie :

-S.E.M. l’Ambassadeur (ATCR) ;

- DG/ELECAM(ATI) ;

- CONSULACAM-Paris ;

- Tous services AMBACAM ;

-Affichage.