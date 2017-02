   CAMEROUN :: Climat social : Des boutiques incendiées à Buéa :: CAMEROON

Le maire était alors descendu sur le terrain autour de 11h lundi, pour s’assurer lui-même du respect de la mesure. Les commerçants qui ne se sont pas pliés à l’injonction de Patrick Ekéma ont vu des scellés apposés sur leurs échoppes à Mile 17 et à Clarks Quater. En attendant les résultats de l’enquête de la police sur cet incendie, la ville de Buéa reste militarisée et privée de la fourniture au réseau internet.

Les commerçants, impuissants, n’ont rien pu récupérer.de Buéa, Patrick Ekéma, est descendu sur les lieux pour constater le désastre. Difficile de se prononcer pour l’heure sur la cause de cet incendie, dont les dégâts sont évalués à plusieurs millions de F. Cfa. Mais des habitants de Buéa contactés par Le Jour font savoir que les boutiques consumées à Mile 17 sont celles construites par la mairie, et dont le chef de l’exécutif communal avait contraint les propriétaires la veille, à ouvrir les portes en dépit de l’opération de « ville morte » qui se poursuivait dans la ville.

Que ne ferait pas un regime de satanistes paranoiaques pour essayer de briser le moral des grevistes et discrediter yn mouvement citoyen noble????



Mais le peuple n'est pas dupe...



Comment est il possible de tromper la vigilance des bidasses qui ont quadrille la ville et incendier les boutiques si on est pas de meche avec eux????



Le subterfuge est trop connu pour tromper qui que ce soit...



Courage Buea,

Courage Bamenda,

Jusqu'au FEDERALISME.