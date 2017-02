Coupe d'Afrique des Nations : C'était en streaming Burkina Faso 1 (3) - Egypte 1 (4) TIRS AU BUT Les entraineurs Paulo Duarte et Héctor Cúper vont-ils trouver la solution pour l'emporter dans ce match ? Qui aurait pu prédire, il y a deux semaines encore, une demi-finale entre le Burkina Faso et l'Égypte ?

#SeptupleChampionD'Afrique Après les évictions successives de nombreux favoris de cette CAN-2017, cette affiche entre le finaliste de l'édition 2013 et le septuple champion d'Afrique en titre tombe désormais sous le sens. Elle respire même le football moderne.

Avec six buts au compteur, le Burkina devra trouver une faille dans la défense invincible de l'Egypte et son gardien-vétéran Essam El-Hadary (44 ans), qui a empêché le moindre cuir de rentrer dans ses filets jusqu'à présent.