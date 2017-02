AFFAIRE MISS CAMEROUN : BORIS BERTOLT SE DÉCHAÎNE. :: CAMEROON Chère Julie,C'est avec à la fois beaucoup de gêne et de tristesse que j'écris ces lignes. Mais je sais également que cette bataille dans laquelle tu es engagé est une lutte qui se situe en partie au cœur du problème camerounais : Le mépris, l'arrogance, l'exploitation.

#IngridAmougou Tu n'as pas besoin d'être aimé pour affirmer tes valeurs et tes convictions. Tu n'as pas besoin de soumission et d'asservissement pour réussir dans ta vie. Tu n'as pas besoin de courber l'échine pour jouir de ton intelligence. Tu as simplement besoin d'aimer ce que tu fais, d'aimer tes proches et amis, travailler au maximum pour réussir dans ta vie. Seule le travail fera de toi une grande dame. Et garde tes valeurs dans une société en perdition.

Sache que tu n'es pas seule dans la tourmente que t'inflige le COMICA. Des millions de camerounais, des fonctionnaires d'administration savent très bien queUNE DAME PEU RECOMMANDABLE. Et c'est peu dire. Les accusations qui pèsent contre elles formulées par les anciennes Miss sont tellement graves que dans une République sérieuse, une information judiciaire aurait déjà été ouverte contre cette dame et la gestion du concours Miss Cameroun lui aurait été déjà retiré.

Mais, Julie, sache que Ingrid Amougou incarne au féminin toute la pourriture de l'élite qui a pris en otage ce pays. Ils volent, pillent, demandent des faveurs sexuelles aux jeunes hommes ou jeunes femmes, ils tuent sans pouvoir rendre compte. Nous sommes en necropolitique.

N'ai pas peur de dénoncer la mecreance, l'injustice et la roublardise des voyous. Le changement c'est la somme des petits actes que nous posons au quotidien. Tu es le changement et en tant que Miss du changement n'hésite pas à prendre ton bâton du changement pour changer le COMICA. Même si tu ne vois pas à court terme le fruit de ton engagement viendra un moment, un jour, une semaine ou ceux pour qui tu t'étais sacrifié te serons reconnaissant. Courage ma chère.