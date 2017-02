Lions indomptables du Cameroun et Black Stars du Ghana, chaudes retrouvailles :: CAMEROON L'histoire se répète. En 2008, lors de la 26e édition de la Can au Ghana, les Lions indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana s'étaient retrouvés en demi-finale à Accra. Cette confrontation aux allures d'une finale continentale s'était soldée à l'avantage du Cameroun sur le score d'un but à zéro.

#BlackStars Le but victorieux, inscrit à la 70e mn, portait l'estampille du tonitruant Alain Nkong. Les Lions barraient ainsi la voie de la finale au Ghana, qui abritait cette édition de la Can. Pourtant, le Ghana avait tous les atouts techniques, physiques et toutes les ressources morales pour venir à bout des Camerounais. Car, évoluant à la maison. Premier du groupe A avec neuf points sur neuf possibles à l'issue des matchs de poule, les Black Stars accédaient en quart de finale avec un ascendant psychologique indéniable.

Tout feu tout flamme, en quart de finale justement, ils triomphaient des Super Eagles sur le score de 2 buts à 1. Fort de ce parcours élogieux, la voie vers la consécration était tracée. Les Black Stars abordaient ainsi la demi-finale contre les Lions indomptables avec la ferme conviction que le match tournerait à leur avantage.Malheureusement pour eux, la sentence était fatale. Contre toute attente, les Ghanéens s'inclinaient 0-1. La pilule très amère, était difficile à avaler.

Voici une fois de plus les Camerounais sur le chemin des Ghanéens, au même niveau de la compétition : les demi-finales. De chaudes retrouvailles en perspective.

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants